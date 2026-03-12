快訊

告別死板字體！LINE再推全新免費字體 3款選擇、設定方式懶人包一次看

美帶頭釋1.72億桶石油 川普2小時立場急轉彎內幕曝光

傳遭不明攻擊！波灣伊拉克油輪陷火海畫面曝光 25名船員撤離

聽新聞
0:00 / 0:00

從水族館到潮間帶 復育環教結合體驗海草農夫

中央社／ 中央社

海草復育推動10多年，多數民眾仍不認識海草，目前大型水族館加入宣導，也有企業參與海草農夫體驗活動，水產試驗所希望海草復育能發展生態旅遊結合地方創生。

農業部水產試驗所2025年籌組海草復育大聯盟，成員除了水試所，還包括嘉義大學、宜蘭大學、嘉南藥理大學、東海大學及經營Xpark水族館的台灣橫浜八景島公司。

位在桃園的Xpark水族館，是日本西武集團旗下八景島首座海外分館，飼養並展示約300種、3萬隻生物，2025年起由水產試驗所協助展示4種海草，除了台灣海域常見的甘草（Zostera japonica）與泰來草（Thalassia hemprichii），還有卵葉鹽草（Halophilaovalis）及單脈二藥草 （Halodule uninervis）。

●復育海洋生物搖籃　上水族館認識海草

Xpark說，海草在海洋生態系中具重要角色，海草床與濕地、潮間帶、紅樹林等被視為「藍碳生態系」一環，沿岸與海洋生態系透過光合作用吸收二氧化碳並固定於海洋中，成為全球關注的新興碳匯方式。

Xpark認為，海草床復育是公部門、企業、居民都能共同參與的行動，也是鄉土與環境教育機會，Xpark為公眾型水族館，對海草復育非常感興趣，盼讓民眾把環境問題視為「關乎自身」的事。

在Xpark大廳，不但可目睹海草，還可看到相關介紹形容海草作為「海洋生物的搖籃」，是許多海洋生物重要的產卵、成長與棲地，有助水質淨化及海岸線保護。

Xpark說，已與農業部農糧署及大學單位簽訂計畫擴大推動復育海草宣導，將借鏡日本母公司舉辦的昆布種植與收穫體驗，盼在台灣嘗試類似「食育」活動，結合台日雙方優勢，把海洋的美好與重要性傳達給民眾。

水試所2014年開始在澎湖復育海草，近幾年陸續邀請中國信託、合作金庫等合作企業，率員工參與或舉辦學生夏令營，除了課程講解讓民眾了解海草，再實地到潮間帶體驗種植，成效不錯，持續開辦。

●跨界合作　種出復育海草公民意識　

水試所澎湖漁業生物研究中心技工冼宜樂在澎湖復育海草，他說，希望在潮間帶體驗種植海草活動，有機會發展出新的生態旅遊行程，並成為社區創生經濟來源之一，經由社區力量，更有助海草復育與保護。

國立中山大學海洋生物科技暨資源學系教授劉商隱正在台灣本島進行海草復育，希望將台南七股遊客中心的六號小島打造為海草苗圃，展開從移植、監測到公民科學參與的跨界合作。

劉商隱說，南山人壽與國立中山大學都參與台灣本島海草復育，部分場次由南山人壽企業志工與社區大學民眾一同參與，由他的實驗室安排行前教育、體驗及實際操作移植過程，透過寓教於樂方式，了解並復育海草生態系統，打造永續海洋環境，目前人數有上限，還未開放給一般大眾體驗。

潮間帶

延伸閱讀

台灣三分之一海草床消失　無性繁殖之外更待播種復育

復育儲碳高手海草　摸索10多年挑戰種回海底草原

推藍碳復育海洋永續 東管處與水試所簽合作備忘錄

僅見於草屯九九峰！瀕危秋海棠成功育苗 居民接力復育

相關新聞

未來10天全台晴朗 賈新興：冷氣團影響 今晚更凍恐探7度低溫

未來10天大致穩定晴朗、乾燥天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今明兩天受偏強偏乾大陸冷氣團影響，明天至周日全台天氣穩定晴朗。

台灣男性加速消失？5年少逾21萬人、比女性高4倍「人口失速列車」才要啟動

隨著疫後人口「復籍紅利」耗盡，台灣人口排除行政干擾後回歸實質萎縮，且流失速度顯著加快。據內政部統計，去年全台人口減少逾10萬人，縮減規模較前年擴張5倍；數據更揭露驚人性別斷層，男性減少率高出女性1.8倍，五年累積減少人數更達女性的4.16倍。

小綠人閃爍 跨入斑馬線免罰 明天上路

現行法規規定，若行人號誌剩餘綠燈時間不多，尚未進入道路者「禁止跨入」，違者可開罰五百元，引發反彈，質疑對行動緩慢族群不友善。為此，交通部昨公告修法，明確定義「行人綠燈閃光」倒數時，尚未進入道路者「避免跨入」，等於免罰，新制明天上路。

平均每日逾8人喪命！乳癌患病率近年增 健保署推照護方案

乳癌納入公費癌篩多年，但死亡人數與死亡率卻未見明顯下降。健保署於今年一月起推出「乳癌照護品質提升方案」，方案採論質計酬模式，藉此提高乳癌患者的存活率。目前已有一五○家醫院參與此方案，收治對象為新確診乳癌個案、首次復發的乳癌患者，約兩萬人受惠。

最凍時刻還沒到！強冷空氣今南下 專家指有它加持這時恐更加酷寒

今天清晨全台各地冷颼颼，平地最低溫為新竹關西9.0度、苗栗頭屋9.1度。中央氣象署發布低溫特報，輻射冷卻影響，今天各地清晨氣溫仍低，有10度以下氣溫發生的機率，中南部日夜溫差大。今晨至上午台中以北、彰化、南投、嘉義及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）低溫區域：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣。

年輕人也須注意…42歲男罹攝護腺癌 切片12中11

年輕人也可能罹患攝護腺癌！書田診所泌尿科主任醫師周固表示，一般「攝護腺特異抗原」（PSA）數值都落在4，超過就代表異常，但低於4也不代表不會罹癌，若有一親等的家族史，建議可考慮在家人確診的年齡再提早10年開始檢查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。