從水族館到潮間帶 復育環教結合體驗海草農夫

海草復育推動10多年，多數民眾仍不認識海草，目前大型水族館加入宣導，也有企業參與海草農夫體驗活動，水產試驗所希望海草復育能發展生態旅遊結合地方創生。

農業部水產試驗所2025年籌組海草復育大聯盟，成員除了水試所，還包括嘉義大學、宜蘭大學、嘉南藥理大學、東海大學及經營Xpark水族館的台灣橫浜八景島公司。

位在桃園的Xpark水族館，是日本西武集團旗下八景島首座海外分館，飼養並展示約300種、3萬隻生物，2025年起由水產試驗所協助展示4種海草，除了台灣海域常見的甘草（Zostera japonica）與泰來草（Thalassia hemprichii），還有卵葉鹽草（Halophilaovalis）及單脈二藥草 （Halodule uninervis）。

●復育海洋生物搖籃 上水族館認識海草

Xpark說，海草在海洋生態系中具重要角色，海草床與濕地、潮間帶、紅樹林等被視為「藍碳生態系」一環，沿岸與海洋生態系透過光合作用吸收二氧化碳並固定於海洋中，成為全球關注的新興碳匯方式。

Xpark認為，海草床復育是公部門、企業、居民都能共同參與的行動，也是鄉土與環境教育機會，Xpark為公眾型水族館，對海草復育非常感興趣，盼讓民眾把環境問題視為「關乎自身」的事。

在Xpark大廳，不但可目睹海草，還可看到相關介紹形容海草作為「海洋生物的搖籃」，是許多海洋生物重要的產卵、成長與棲地，有助水質淨化及海岸線保護。

Xpark說，已與農業部農糧署及大學單位簽訂計畫擴大推動復育海草宣導，將借鏡日本母公司舉辦的昆布種植與收穫體驗，盼在台灣嘗試類似「食育」活動，結合台日雙方優勢，把海洋的美好與重要性傳達給民眾。

水試所2014年開始在澎湖復育海草，近幾年陸續邀請中國信託、合作金庫等合作企業，率員工參與或舉辦學生夏令營，除了課程講解讓民眾了解海草，再實地到潮間帶體驗種植，成效不錯，持續開辦。

●跨界合作 種出復育海草公民意識

水試所澎湖漁業生物研究中心技工冼宜樂在澎湖復育海草，他說，希望在潮間帶體驗種植海草活動，有機會發展出新的生態旅遊行程，並成為社區創生經濟來源之一，經由社區力量，更有助海草復育與保護。

國立中山大學海洋生物科技暨資源學系教授劉商隱正在台灣本島進行海草復育，希望將台南七股遊客中心的六號小島打造為海草苗圃，展開從移植、監測到公民科學參與的跨界合作。

劉商隱說，南山人壽與國立中山大學都參與台灣本島海草復育，部分場次由南山人壽企業志工與社區大學民眾一同參與，由他的實驗室安排行前教育、體驗及實際操作移植過程，透過寓教於樂方式，了解並復育海草生態系統，打造永續海洋環境，目前人數有上限，還未開放給一般大眾體驗。