台灣三分之一海草床消失　無性繁殖之外更待播種復育

自然碳匯是台灣2050淨零路徑12項關鍵戰略之一，屬於藍碳的海草卻愈來愈少，學者估計，台灣沿近海域的海草床約1/3已消失，海草無性繁殖初見成效，但何時開花結果仍是不清楚，期待能擴大育苗播種。

政府規劃的2050淨零路徑，自然碳匯是12項關鍵戰略中期目標，包括綠碳（森林、竹林）、藍碳（紅樹林、海草床、潮汐鹽沼等）以及黃碳（農田、黑土等土壤），至2040年要額外再增加1000萬公噸二氧化碳當量。

中興大學生命科學系特聘教授林幸助是台灣投入海草研究的第一人。他是到美國唸書才知道海草對生態的重要性，30年前歸國，決定研究台灣的海草，並協助海洋委員會撰寫台灣藍碳報告。

林幸助說，即使產業、運輸透過設備電氣化，仍無法完全削減二氧化碳的排放，必須經由碳匯抵減。藍碳的儲碳潛力最大，單位儲碳量高過熱帶雨林，其中紅樹林與海草床都扮演重要角色。紅樹林每公頃可儲存的碳約為森林的4倍，不同種類的海草床儲碳能力是森林的2至6倍。

然而，現況是海草不但仍在消失，林幸助認為，對海草的了解也是不夠。

海草消失中 仍不清楚何時開花結果

「不清楚海草何時開花結果，即使蒐集到種子，也很難掌握生長所需要的光照、溫度等條件，培育技術還有待突破。」林幸助說，目前對海洋植物基礎研究仍不足，海草生態特性的資料也欠缺。

林幸助協助海洋委員會執行的「台灣海洋碳匯潛力復育點調查與評估計畫」，即台灣藍碳報告，2024年正式公布，揭露台灣藍碳生態系面積最大的是海草床，有7818公頃，其中7716公頃、約98%分布在東沙；台澎金馬的海草床有77公頃。

林幸助估計，台灣本島與澎湖的海草床面積大約已經消失1/3，而且持續減少。東沙海域的海草床保留比較完整，但也有少部分被破壞。

海草非常敏感，水質或底質的擾動都是威脅，林幸助分析，污水混濁妨礙海草行光合作用，更造成藻類覆蓋，讓海草無法生長；海岸開發時的排沙會掩埋悶死海草，挖沙與拖錨則造成海草植被割裂或大範圍死亡。

開發與工程衝擊 海草床持續流失

林幸助舉出近幾年台灣多處海草床持續遭破壞的案例。2010至2020年間，屏東縣恆春後壁湖遊艇港多次港內清淤工程，將眾多淤泥往後方沙灘堆積，泥水逐漸沖刷進海灣內，影響海灣生態。

至於核三廠光電廠區開發造成的水土流失，也使恆春鎮大光里沿岸泥沙增加、地形高程升高，間接增加海草曝曬。原本大光海草床有眾多泰來草分布在潮間帶，如今因底質改變且高程堆積，泰來草植株幾乎消失。

另外，原本大光亞潮帶有單脈二藥草的海草床，外圍有石珊瑚群落；如今亞潮帶多只剩細沙，海草床已消失，外圍石珊瑚群落也大多僅剩殘骸。

還有，澎湖尖山港堤工程因開挖棲地造成底質變化。林幸助指出，2021年前尖山近岸有二藥草與卵葉鹽草組成的海草床，混生石珊瑚；2年後因海堤工程注入大量泥沙，海草與珊瑚幾乎滅絕。

林幸助說，以往東沙島南岸有著廣袤綿延的海草床，海洋物種多樣；自從2024年為建港開挖潟湖口，並將挖出的淤沙往南岸堆積，如今海草植被顯著減少，僅剩稀疏植株，過往榮景不再。

無性繁殖見成果 目標擴大復育面積

農業部水產試驗所積極推動海草復育，目前透過「根狀莖法」無性繁殖已見成果，目標是2年內澎湖復育面積達40公頃，主要復育卵葉鹽草；台灣本島達20公頃，主要復育瀕臨絕種的貝克氏鹽草，並在墾丁復育泰來草，為台灣邁向永續淨零轉型注入新動能。

水試所澎湖漁業生物研究中心技工冼宜樂率先帶領團隊執行澎湖海草復育。他坦言，海草床復育除需專業技術，也需資源與人力投入。現在希望透過海草復育ESG專案，廣邀企業並媒合社區，提高大眾對海草議題的重視與了解，將資金與人力投入，使復育持續進行。

林幸助說，透過移植野生海草雖可看到面積擴張，但並非理想方法，因另一處海草勢必減少，計算吸碳儲存效果時須先扣除；且無性繁殖的海草基因單一，抗逆性較弱，易因環境變化無法存活。真正有效的復育應是培育種子成幼苗，再種回已消失的海草床。

不過，林幸助曾在實驗室培育海草種子，可存活10年卻從未開花結果；即便成功發芽，移植海底能否存活仍未知。

冼宜樂也說，水試所已掌握海草無性繁殖的快速方式，也曾嘗試以種子進行有性繁殖復育，只是難度極高，不易執行；而且台灣海草種子細小，不易蒐集，即使取得種子，還需要一段不短的育苗期。

冼宜樂曾進行卵葉鹽草與甘草育苗，以卵葉鹽草為例，種子長出葉片約需2個月，培育至可外移至少要6個月，需投入更多經費，包括尋地興建育苗場、水電與人力成本；以碳匯角度評估，育苗場碳排量甚至高於碳匯量。

種苗量不足成瓶頸 人工育苗難度高

水試所東部漁業研究中心助理研究員許嘉閔2023年接下台灣本島海草復育任務，選定屏東海口港以南、台灣本島面積最大的海草床，嘗試以種子法人工育苗。

許嘉閔說，過去復育多以無性繁殖為主。泰來草個體較大，不若澎湖多年復育草種適合扦插，修復效果與存活率皆不理想；但泰來草種子相對易採，若由種子培育，根系完整，移植後存活率較高。

許嘉閔坦言，台灣缺乏海草種子育苗經驗，生活史紀錄亦不完整，從發芽到再次開花所需時間仍不明。

水試所東部漁業生物研究中心2025年在嘉義東石鹽田啟動貝克氏鹽草復育。許嘉閔說，其種子不易蒐集，目前仍以無性繁殖培養草苗。過去人工種植如插秧般逐株種植，效率有限，團隊已改良農業機械，使效率提升5至10倍。

許嘉閔表示，台灣本島海草復育仍在起步階段，最大瓶頸除種苗量不足外，若海洋環境未妥善治理，污染與人為干擾未受控，再多努力也可能徒勞。此外，碳匯與碳權驗證成本高，投入與回收不成比例，企業多持觀望態度，亦擔心僅短期投入1、2年便抽身。

冼宜樂說，目前透過無性繁殖已可快速形成海草床，期盼未來能夠開花結果產生種子，再由種子自然擴散，持續擴大復育面積。