復育儲碳高手海草　摸索10多年挑戰種回海底草原

（中央社記者汪淑芬、黃郁菁台北12日電）台灣海域曾有大片海草床，卻漸漸消失，其實海草是藍碳寶庫，海草復育試驗10多年後，已看到一些成果，現在正加速腳步，但要將海草床生態系種回來，卻是一大挑戰。

聯合國2022年宣布將每年3月1日訂為「世界海草日」；提到海草，很多人是陌生的，比起珊瑚、紅樹林或鯨豚等，海草多半生長在海床上，既低調又不易被察覺。台灣海域曾有茂盛如草原般海草，如今棲地面積大幅萎縮劣化，政府與學界正努力推動復育。

雖然名為草，但海草會開花也會結果。農業部網站介紹海草是單子葉植物，生活於熱帶與溫帶海域沿岸，植株群在海底看起來就像一大片草原，稱為「海草床」，不僅庇護小魚、蝦、貝類，也是其重要食物來源之一。

海草低調不顯眼 卻是藍碳關鍵角色

除了提供海洋生物育苗與庇護場所，海草愈來愈受到國際關注的原因，還包括其強大的吸碳及儲碳功能，是海洋碳匯（Blue Carbon，又稱藍碳）重要一環。

聯合國「海洋科學促進永續發展10年（2021-2030）」計畫中，海草床列為優先保護與研究對象，強調其在氣候調適、生物多樣性與藍碳儲存中關鍵角色，歐盟、英國、澳洲等國已將海草納入海洋空間規劃與保護區管理，提供復育補助與法定保護。

海洋委員會2024年9月提出的台灣藍碳報告指出，海洋儲存地球93%的二氧化碳，其中超過一半儲存在僅占2%面積的海岸地區，包括紅樹林、海草床及鹽沼。全球海草床分布面積雖僅占海洋的0.3%，卻能從海水中將二氧化碳固定轉為能量，所固定的碳約占10%的海洋總固碳量，是全球碳循環中很重要的碳庫之一。

農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心的生態缸，種植了不同海草，並與海洋大學合作，研究並觀察、記錄海草床儲碳秘密，主要是海草行光合作用時捕捉水體與大氣中的二氧化碳，並排入沉積物（底土）中，長時間將所吸收二氧化碳儲存在海草床沉積物中。

不過，全球海草持續消失，台灣也不例外。根據農業部水產試驗所調查，澎湖曾記錄有海草生長面積達250公頃，鎮海灣為台灣周邊海域海草生長最大地區，約80年前海草面積有113公頃，到2020年時萎縮至37公頃。

澎湖海草復育特攻隊立功 魚蝦貝回來了

台灣海草的復育從澎湖開始。水試所所長張錦宜說，澎湖漁業生物研究中心在2011年開始調查當地海草種類與分布場域，共記錄到5種海草，將其中3種（卵葉鹽草、單脈二藥草、甘草）組成「澎湖海草復育特攻隊」。

2014年水試所首次在通梁海域展開海草復育試驗，復育面積從當年60平方公尺，到2024年已擴大至5000平方公尺，今年可望再加快擴張速度。

另外，水試所澎湖漁業生物研究中心2021年也在低度利用的虎井漁港復育海草，從100平方公尺，2023年擴增到900平方公尺，2024年再擴張至1200平方公尺。

澎湖的海草復育由漁業生物研究中心技工冼宜樂負責。他說，最初是希望挽救日益枯竭的澎湖沿岸漁業資源，可是沒有參考文獻，摸索過程辛苦又冗長。現在通梁復育案已看到海草面積明顯擴大並形成生態系，不但魚蝦貝類回來了，還孕育下一代，對團隊是一大鼓舞。

冼宜樂說，剛開始的復育是由現有海草床移植。為了減少對天然海草床擾動，每次只移植一小塊，再以無性生殖分株方式讓海草繁衍。由於通梁與虎井港灣復育的海草面積已擴大，成為未來復育主要種苗來源。

除了復育，改善棲地也是恢復海草生機方法之一。澎湖漁業生物研究中心於2022年10月，在「港子海草保護區」刨除0.36公頃的淤積海沙，2024年10月觀察，海草已恢復0.27公頃。

冼宜樂提到，海草復育地點主要是曾有海草生長的海草床，包括沿岸的海底與潮間帶。沿岸復育必須潛水到3至6公尺水下種植，技術面較高；潮間帶復育看似較容易，但海草生長初期易受海星等淺沙生物干擾。

後來發現，種在潮間帶的海草在生長初期採用覆蓋法可降低干擾，擴張速度明顯倍增。舉例來說，2024年在澎湖白沙鄉的港子潮間帶移植20平方公尺海草，隔1年擴張到1750平方公尺。

台灣本島復育泰來草 在未知中摸索

海草不僅要復育，更應受保護，冼宜樂說明，一旦海草床流失，不僅喪失捕捉二氧化碳能力，海草床受擾動後，原先儲存的二氧化碳反而會被釋放到大氣中。

水試所2023年展開台灣本島海草復育工作，助理研究員許嘉閔自屏東海口港起步，投入泰來草種苗培育研究，並在嘉義東石開發機械移植技術，為擴大面積復育摸索路徑。

許嘉閔回憶，2023年底籌備種子採集計畫時，第一次到海口尋找泰來草開花，是在某個冬日大退潮時，冷冽落山風陣陣吹襲，夜半潮間帶一片荒涼。過去只在圖片上看過泰來草花的他，頂著頭燈摸黑在灘地步行1個多小時，才辨認出僅約1公分大小的花。

他形容，復育海草的過程，也如同那晚踏入的夜色般充滿未知。

張錦宜說，水試所超過10年投入海草復育，得到的經驗是，不同案場海域環境差異需要採用不同復育策略，唯有長期監測、滾動檢討，才能達到海草復育的目的。

全面種回需環境與治理並進 組織培養試驗中

張錦宜表示，目前水試所在穩定的無性移植、適合不同海草種類的增植模組（插植、固定結構）、存活率與擴散速度的量化監測方法上，已掌握技術；但要把消失的海草床復原，所面臨的是環境條件及治理條件的考驗。

張錦宜說，環境條件牽涉底質是否穩定（泥砂粒徑、再懸浮狀況）、水質透明度是否足夠（光照是關鍵限制因子）、水動力是否過強（浪或流可能造成苗株流失）、是否仍存在原本導致海草消失的壓力（例如工程擾動、污染、養殖排放）、生物干擾是否過高（例如草食性生物的攝食）。

治理條件更不容易。張錦宜說，必須排除持續破壞海草床的活動（工程、採捕、拖曳），還要與地方政府、漁民、用海單位協調使用模式，並設定長期監測與維護機制，估計期限至少3至5年。

水試所2025年籌組海草復育大聯盟，盼結合學界力量，找到能讓海草大量繁殖的方法。

宜蘭大學園藝系副教授鍾曉航正針對海草復育進行組織培養研究。他說，台灣的組織培養技術以往多應用於陸生植物，涵括蘭花、金線連、香蕉、木瓜等經濟作物；海草是第一次嘗試，有期待，也是一項挑戰。

鍾曉航說，海草組織培養實驗今年才開始進行第一階段無菌化，也就是將取得的海草消毒並建立培養基，再將海草的根、莖、葉透過不同荷爾蒙誘導生長，希望讓海草不同部位組織也能生根發芽，之後再移植到海草床生長。目前無法推斷組織培養長出的海草樣貌，也無法斷定移植到海裡後能否繼續生長。