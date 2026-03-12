聽新聞
0:00 / 0:00
未來10天全台晴朗 賈新興：冷氣團影響 今晚更凍恐探7度低溫
未來10天大致穩定晴朗、乾燥天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今明兩天受偏強偏乾大陸冷氣團影響，明天至周日全台天氣穩定晴朗。
他說，今天至明天受偏強偏乾大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻效應，預估西半部空曠區域今晚至明晨有出現7至9度的低溫，台北站低溫12.0至12.5度。明天至周日全台天氣穩定晴朗，下周一至下周三宜花東零星短暫雨，下周四至下周六午後零星短暫雨。
逐日天氣趨勢，賈新興表示，明天，受偏強大陸冷氣團影響，明天至周六，各地天氣穩定晴朗，日夜溫差大。周日，午後東北角及宜花東山區轉多雲時晴。下周一至下周三，東北角、宜花東山區及鵝鑾鼻一帶，多雲時晴偶有零星短暫雨。下周四，午後花東山區轉多雲。下周五，午後竹苗以北山區、宜花東山區及南投嘉義山區有零星短暫雨。下周六，北海岸、基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨，午後台中以北及各地山區有零星短暫雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。