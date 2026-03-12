擺脫溼答答天氣 全台放晴但新一波冷氣團南下 這時間探個位數極端低溫

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
新一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團今天南下，各地維持晴到多雲天氣。中北部及東北部白天高溫約19至20度，中部及花蓮高溫約21至24度，南部、東南部高溫約24至28度。聯合報系資料照
新一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團今天南下，各地維持晴到多雲天氣。中北部及東北部白天高溫約19至20度，中部及花蓮高溫約21至24度，南部、東南部高溫約24至28度。聯合報系資料照

今天清晨受輻射冷卻影響，各地低溫明顯，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，平地最低溫出現在新竹關西鎮9.0度，外島連江縣南竿鄉10.0度，整體北部及西半部低溫10至13度，日夜溫差都有來到10度左右，上午時段會明顯感到偏冷。

新一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團今天南下，薛皓天表示，各地維持晴到多雲天氣，僅迎風面北海岸至東北部雲量稍多，且宜蘭以北山區、沿海及東半部局部也有零星短暫雨機會。中北部及東北部白天高溫約19至20度，中部及花蓮高溫約21至24度，南部、東南部高溫約24至28度。

夜間清晨受冷氣團及輻射冷卻影響，他說，以中部以南地區日夜溫差較為明顯，各地市區低溫約12至14度，各地空曠處及近山區低溫約10至12度，西部局部地區有10度以下低溫出現。

薛皓天表示，明天持續受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，迎風面地區雲量有稍增多，北部、東北部大致為多雲天氣局部有陽光露臉，其餘地區為晴時多雲天氣，且各地無明顯降雨機會，整體來說天氣較為穩定。北部、東北部白天高溫約16至18度，中部、花蓮高溫約20至22度，南部、台東高溫約22至25度，整體偏冷到涼。

夜間清晨持續受輻射冷卻影響，中部以南溫差仍較明顯，薛皓天表示，中部以南及花東低溫約11至13度，中北部及東北部低溫約10至13度，西部沿海空曠處、各地近山區局部有10度以下低溫發生，請要多保暖。

薛皓天說，周六大環境持續偏乾，冷氣團減弱，大環境逐漸轉偏東風，各地維持晴時多雲天氣，僅迎風面東北部雲量稍多，大致為多雲天氣，各地仍無明顯降雨趨勢，清晨時段因輻射冷卻影響仍有明顯低溫， 白天起各地氣溫有逐漸回升趨勢，中北部及東北部高溫約22至23度，中部以南高溫約24至27度，花東高溫約23至24度，不過夜間清晨持續有輻射冷卻帶來明顯降溫，各地市區低溫約14至16度，西部平地空曠處、沿海及近山區仍有12至14度低溫機會。

周日偏東風環境，迎風面東北角及東部雲量稍多，大致為多雲天氣，局部仍有陽光露臉機會，不過薛皓天說，局部也偶有零星短暫陣雨發生，其餘地區持續維持晴時多雲的穩定天氣。各地再稍回溫，北部高溫約25度，東部高溫約23至24度，竹苗地區高溫約22至23度，中部以南高溫約25至28度。白天感受舒適到暖和，夜間清晨受輻射冷卻影響，各地溫差接近10度，中南部甚至有10度以上溫差，整體降溫明顯，各地市區低溫約15至17度，各地空曠處、沿海及近山區有13至15度低溫機會。

薛皓天表示，下周一至下周四整體環境仍屬偏乾，偏東到東南風環境，僅迎風面恆春半島、東部及東北部雲量偏多，大致為多雲天氣且局部有短暫雨機會，其餘地區持續為晴到多雲天氣。氣溫可再進一步回溫，中部以北及偏暖，中部以南感受暖熱，東半部舒適，不過仍要注意的是夜間清晨受輻射冷卻影響帶來的日夜溫差變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

