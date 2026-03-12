快訊

告別死板字體！LINE再推全新免費字體 3款選擇、設定方式懶人包一次看

美帶頭釋1.72億桶石油 川普2小時立場急轉彎內幕曝光

傳遭不明攻擊！波灣伊拉克油輪陷火海畫面曝光 25名船員撤離

聽新聞
0:00 / 0:00

強烈冷氣團來了 早晚寒意明顯日夜溫差大 周六清晨恐出現更低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
今天、明天強烈大陸冷氣團報到，低溫普遍11至15度，各地大致晴朗，早晚寒意明顯、日夜溫差大。本報資料照片
今天、明天強烈大陸冷氣團報到，低溫普遍11至15度，各地大致晴朗，早晚寒意明顯、日夜溫差大。本報資料照片

第二波強烈大陸冷氣團開始南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波屬於乾冷型態，水氣不多，但在輻射冷卻效應影響下，夜晚與清晨仍會相當寒冷。

今天、明天強烈大陸冷氣團報到，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，低溫普遍11至15度，平原空曠地區有機會10度左右。環境偏乾、水氣少，各地大致晴朗，白天在陽光下體感還可以，但早晚寒意明顯、日夜溫差大。周六清晨輻射冷卻效應影響，空曠地區或近山區可能出現更低溫。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周六至下周二冷氣團逐漸減弱，氣溫逐日回升，白天溫暖舒適，但夜晚與清晨仍偏涼。乾空氣持續籠罩，全台天氣穩定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。　

各地溫度預測。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
各地溫度預測。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

颱風 輻射 低溫

延伸閱讀

乾冷空氣今天抵達 日夜溫差恐劇烈 周六之後可望大幅回暖

中低層0度等溫線今抵達北台灣上空 專家曝冷平流最強時刻 下探7度低溫

最凍時刻還沒到 強冷空氣今南下 專家指有它加持這時恐更加酷寒

新竹關西9.0度 吳德榮：今晴朗舒適 晚起乾冷空氣再襲探8度極端低溫

相關新聞

未來10天全台晴朗 賈新興：冷氣團影響 今晚更凍恐探7度低溫

未來10天大致穩定晴朗、乾燥天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今明兩天受偏強偏乾大陸冷氣團影響，明天至周日全台天氣穩定晴朗。

台灣男性加速消失？5年少逾21萬人、比女性高4倍「人口失速列車」才要啟動

隨著疫後人口「復籍紅利」耗盡，台灣人口排除行政干擾後回歸實質萎縮，且流失速度顯著加快。據內政部統計，去年全台人口減少逾10萬人，縮減規模較前年擴張5倍；數據更揭露驚人性別斷層，男性減少率高出女性1.8倍，五年累積減少人數更達女性的4.16倍。

小綠人閃爍 跨入斑馬線免罰 明天上路

現行法規規定，若行人號誌剩餘綠燈時間不多，尚未進入道路者「禁止跨入」，違者可開罰五百元，引發反彈，質疑對行動緩慢族群不友善。為此，交通部昨公告修法，明確定義「行人綠燈閃光」倒數時，尚未進入道路者「避免跨入」，等於免罰，新制明天上路。

平均每日逾8人喪命！乳癌患病率近年增 健保署推照護方案

乳癌納入公費癌篩多年，但死亡人數與死亡率卻未見明顯下降。健保署於今年一月起推出「乳癌照護品質提升方案」，方案採論質計酬模式，藉此提高乳癌患者的存活率。目前已有一五○家醫院參與此方案，收治對象為新確診乳癌個案、首次復發的乳癌患者，約兩萬人受惠。

最凍時刻還沒到！強冷空氣今南下 專家指有它加持這時恐更加酷寒

今天清晨全台各地冷颼颼，平地最低溫為新竹關西9.0度、苗栗頭屋9.1度。中央氣象署發布低溫特報，輻射冷卻影響，今天各地清晨氣溫仍低，有10度以下氣溫發生的機率，中南部日夜溫差大。今晨至上午台中以北、彰化、南投、嘉義及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）低溫區域：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣。

年輕人也須注意…42歲男罹攝護腺癌 切片12中11

年輕人也可能罹患攝護腺癌！書田診所泌尿科主任醫師周固表示，一般「攝護腺特異抗原」（PSA）數值都落在4，超過就代表異常，但低於4也不代表不會罹癌，若有一親等的家族史，建議可考慮在家人確診的年齡再提早10年開始檢查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。