強烈冷氣團來了 早晚寒意明顯日夜溫差大 周六清晨恐出現更低溫

第二波強烈大陸冷氣團開始南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波屬於乾冷型態，水氣不多，但在輻射冷卻效應影響下，夜晚與清晨仍會相當寒冷。

今天、明天強烈大陸冷氣團報到，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，低溫普遍11至15度，平原空曠地區有機會10度左右。環境偏乾、水氣少，各地大致晴朗，白天在陽光下體感還可以，但早晚寒意明顯、日夜溫差大。周六清晨輻射冷卻效應影響，空曠地區或近山區可能出現更低溫。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周六至下周二冷氣團逐漸減弱，氣溫逐日回升，白天溫暖舒適，但夜晚與清晨仍偏涼。乾空氣持續籠罩，全台天氣穩定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。