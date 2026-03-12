快訊

台灣被納入！ 美貿易代表署宣布 對16國展開301調查

日德英呼應國際能源總署擬釋出4億桶儲油 川普警告伊朗移除海峽水雷

聽新聞
0:00 / 0:00

中低層0度等溫線今抵達北台灣上空 專家曝冷平流最強時刻 下探7度低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
冷空氣影響，今天北部、東北部白天高溫17至19度，今晚到周五清晨中北部、東北部低溫10至12度，空曠地區有7至9度低溫發生機會，南部、花東都市地區低溫13至15度。圖／聯合報系資料照
冷空氣影響，今天北部、東北部白天高溫17至19度，今晚到周五清晨中北部、東北部低溫10至12度，空曠地區有7至9度低溫發生機會，南部、花東都市地區低溫13至15度。圖／聯合報系資料照

今明兩天有新一波較強冷空氣南下影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天東北季風明顯增強，帶動較強冷平流南下，迎風面地區雲量較多，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地方為晴到多雲天氣。

他說，溫度場預報顯示，700hpa的0度等溫線將在今天清晨抵達北台灣上空，要到周五清晨才逐漸往東離開，850hpa的0度等溫線則是將在今天晚間來到北台灣上空，同樣要到周五清晨後逐漸往東離開。由溫度場的預報來看，冷平流最強將落在今天一整天到周五清晨之間。

溫度預測，吳聖宇表示，今天北部、東北部白天高溫17至19度，中部及花東地區高溫21至24度，南部高溫仍有26至28度，今天夜晚到周五清晨中北部、東北部都市地區低溫10至12度，空曠地區有7至9度低溫發生機會，南部、花東都市地區低溫13至15度，空曠地區有10至12度低溫發生機會，日夜溫差相當明顯，注意輻射冷卻低溫。

周五各地為晴到多雲天氣。吳聖宇表示，東北季風仍強，雖然溫度場預報顯示中低層（700、850hpa）的0度等溫線已經逐漸離開，冷平流較為減弱，但冷空氣仍然持續影響。

他說，北部、東北部白天高溫僅16至18度，中部及花東地區高溫20至23度，南部高溫仍有22至25度，夜晚到周六清晨中北部、東北部都市地區低溫11至14度，空曠地區仍有10度或以下低溫發生機會，南部及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區有11至13度或以下低溫發生機會，持續要注意輻射冷卻低溫以及日夜溫差較大的情況。

周末天氣，吳聖宇表示，大氣狀態較穩定，東北季風隨著地面冷高壓中心出海東移而逐漸減弱，風向也漸轉偏東風，迎風面東半部雲量較多，偶有零星降雨機會，西半部為晴到多雲天氣。

周六白天起溫度回升，他說，北部、東北部白天高溫21至23度，中部及花東高溫23至25度，南部高溫24至27度，夜晚到周日清晨中北部、東北部都市地區低溫13至15度，空曠地區仍有機會出現10至12度低溫，南部及花東都市地區低溫15至17度，空曠地區仍有機會出現13至15度低溫，輻射冷卻作用低溫以及日夜溫差變化還是要特別注意。

吳聖宇表示，周日白天溫度更為回升，北部、東北部高溫可到23至25度，中部及花東地區高溫24至27度，南部高溫可到26至28度或以上，夜晚到下周一清晨中北部、東北部都市地區低溫14至17度，空曠地區仍可能出現12度或以下低溫，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區仍可能出現15度或以下低溫，輻射冷卻作用及日夜溫差變化要持續注意。

他說，下周一至下周三台灣附近逐漸轉為西到西南西風，但空氣仍持續偏乾。則是高壓東移變性後，高壓迴流帶來的偏東到東南風，迎風面東半部有局部短暫陣雨，西半部維持晴到多雲天氣型態。

下一波鋒面影響台灣，吳聖宇表示，預估要等到下周四才會抵達。溫度方面維持白天溫暖、夜晚清晨較涼、日夜溫差大的情況，持續留意輻射冷卻造成的局部低溫。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

低溫

延伸閱讀

最凍時刻還沒到 強冷空氣今南下 專家指有它加持這時恐更加酷寒

新竹關西9.0度 吳德榮：今晴朗舒適 晚起乾冷空氣再襲探8度極端低溫

大陸冷氣團來襲！明天各地降溫明顯 最冷時間曝光「低溫僅9度」

10縣市12日晨低溫探10度 週末前日夜溫差大

相關新聞

參考日本 災時廢棄物暫置公園、操場

台南後壁烏樹林廢棄物暫置場去年底大火，歷經十三天才撲滅，引發關注。環境部昨為此發布「災害廢棄物管理指引」，參考日本經驗，預計優先以公園、學校操場作為「一次暫置場」，用以緊急集中災區廢棄物、進行初分類，再以既有三九四處掩埋場作為「二次暫置場」，並要求各縣市在今年五月底前，完成暫置場的第一次盤點。

平均每日逾8人喪命！乳癌患病率近年增 健保署推照護方案

乳癌納入公費癌篩多年，但死亡人數與死亡率卻未見明顯下降。健保署於今年一月起推出「乳癌照護品質提升方案」，方案採論質計酬模式，藉此提高乳癌患者的存活率。目前已有一五○家醫院參與此方案，收治對象為新確診乳癌個案、首次復發的乳癌患者，約兩萬人受惠。

新竹關西9.0度 吳德榮：今晴朗舒適 晚起乾冷空氣再襲探8度極端低溫

輻射冷卻影響，各地今天清晨氣溫仍低，平地最低溫為新竹關西9.0度，其次是苗栗頭屋9.1度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天白天各地晴時多雲，北舒適、南微熱，今晚至明天乾冷空氣南下，轉晴冷。

小綠人閃爍 跨入斑馬線免罰 明天上路

現行法規規定，若行人號誌剩餘綠燈時間不多，尚未進入道路者「禁止跨入」，違者可開罰五百元，引發反彈，質疑對行動緩慢族群不友善。為此，交通部昨公告修法，明確定義「行人綠燈閃光」倒數時，尚未進入道路者「避免跨入」，等於免罰，新制明天上路。

發炎性腸道疾病好發青壯年 用藥勿斷防惡化

「在少子化時代，每位年輕人都是社會珍貴資產！」據健保署今年一月統計，領有重大傷病卡的發炎性腸道疾病（ＩＢＤ）病患人數為八七三四人，相較過去翻倍成長。台大醫學院院長吳明賢、台灣消化系內視鏡醫學會理事長邱瀚模指出，這類疾病好發於廿至四十歲青壯年，當病情失控，病患生活陷困境影響就業就學，大腸癌風險也暴增，後續醫療支出驚人，健康權益受影響，政府應正視這項議題。

台灣男性加速消失？5年少逾21萬人、比女性高4倍「人口失速列車」才要啟動

隨著疫後人口「復籍紅利」耗盡，台灣人口排除行政干擾後回歸實質萎縮，且流失速度顯著加快。據內政部統計，去年全台人口減少逾10萬人，縮減規模較前年擴張5倍；數據更揭露驚人性別斷層，男性減少率高出女性1.8倍，五年累積減少人數更達女性的4.16倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。