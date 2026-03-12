中低層0度等溫線今抵達北台灣上空 專家曝冷平流最強時刻 下探7度低溫

今明兩天有新一波較強冷空氣南下影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天東北季風明顯增強，帶動較強冷平流南下，迎風面地區雲量較多，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地方為晴到多雲天氣。

他說，溫度場預報顯示，700hpa的0度等溫線將在今天清晨抵達北台灣上空，要到周五清晨才逐漸往東離開，850hpa的0度等溫線則是將在今天晚間來到北台灣上空，同樣要到周五清晨後逐漸往東離開。由溫度場的預報來看，冷平流最強將落在今天一整天到周五清晨之間。

溫度預測，吳聖宇表示，今天北部、東北部白天高溫17至19度，中部及花東地區高溫21至24度，南部高溫仍有26至28度，今天夜晚到周五清晨中北部、東北部都市地區低溫10至12度，空曠地區有7至9度低溫發生機會，南部、花東都市地區低溫13至15度，空曠地區有10至12度低溫發生機會，日夜溫差相當明顯，注意輻射冷卻低溫。

周五各地為晴到多雲天氣。吳聖宇表示，東北季風仍強，雖然溫度場預報顯示中低層（700、850hpa）的0度等溫線已經逐漸離開，冷平流較為減弱，但冷空氣仍然持續影響。

他說，北部、東北部白天高溫僅16至18度，中部及花東地區高溫20至23度，南部高溫仍有22至25度，夜晚到周六清晨中北部、東北部都市地區低溫11至14度，空曠地區仍有10度或以下低溫發生機會，南部及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區有11至13度或以下低溫發生機會，持續要注意輻射冷卻低溫以及日夜溫差較大的情況。

周末天氣，吳聖宇表示，大氣狀態較穩定，東北季風隨著地面冷高壓中心出海東移而逐漸減弱，風向也漸轉偏東風，迎風面東半部雲量較多，偶有零星降雨機會，西半部為晴到多雲天氣。

周六白天起溫度回升，他說，北部、東北部白天高溫21至23度，中部及花東高溫23至25度，南部高溫24至27度，夜晚到周日清晨中北部、東北部都市地區低溫13至15度，空曠地區仍有機會出現10至12度低溫，南部及花東都市地區低溫15至17度，空曠地區仍有機會出現13至15度低溫，輻射冷卻作用低溫以及日夜溫差變化還是要特別注意。

吳聖宇表示，周日白天溫度更為回升，北部、東北部高溫可到23至25度，中部及花東地區高溫24至27度，南部高溫可到26至28度或以上，夜晚到下周一清晨中北部、東北部都市地區低溫14至17度，空曠地區仍可能出現12度或以下低溫，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區仍可能出現15度或以下低溫，輻射冷卻作用及日夜溫差變化要持續注意。

他說，下周一至下周三台灣附近逐漸轉為西到西南西風，但空氣仍持續偏乾。則是高壓東移變性後，高壓迴流帶來的偏東到東南風，迎風面東半部有局部短暫陣雨，西半部維持晴到多雲天氣型態。

下一波鋒面影響台灣，吳聖宇表示，預估要等到下周四才會抵達。溫度方面維持白天溫暖、夜晚清晨較涼、日夜溫差大的情況，持續留意輻射冷卻造成的局部低溫。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。