快訊

台灣被納入！ 美貿易代表署宣布 對16國展開301調查

日德英呼應國際能源總署擬釋出4億桶儲油 川普警告伊朗移除海峽水雷

最凍時刻還沒到 強冷空氣今南下 專家指有它加持這時恐更加酷寒

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
今晚至明晨最冷。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
今天清晨全台各地冷颼颼，平地最低溫為新竹關西9.0度、苗栗頭屋9.1度。中央氣象署發布低溫特報，輻射冷卻影響，今天各地清晨氣溫仍低，有10度以下氣溫發生的機率，中南部日夜溫差大。今晨至上午台中以北、彰化、南投、嘉義及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）低溫區域：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣。

不過，今晨不是最冷的時候，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天天氣受北方強冷空氣南下影響，北台灣氣溫明顯下降，其它地區早晚氣溫亦涼；尤其是中南部日夜溫差增大。此波冷空氣強度非常接近強烈大陸冷氣團等級，還不是最冷的，「今晚至明晨，最冷」。

降雨方面，他說，由於環境水氣稍增，迎風面的花東地區則有局部短暫陣雨，而基隆北海岸、大台北地區、東北部地區及北部山區為零星短暫雨，其它地區維持為多雲到晴的穩定天氣。

他表示，今晚至明晨，由於輻射冷卻效應的加持，各地早晚天氣更加寒冷，日夜溫差明顯增大；降雨趨緩，各地大多為晴到多雲天氣，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨機會。

至於最低溫預測，他說，中部以北、宜花及金門、馬祖地區在10至12度或10度以下，南部、台東及澎湖地區最低溫也在14至16度之間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

金門 苗栗縣 氣溫

參考日本 災時廢棄物暫置公園、操場

台南後壁烏樹林廢棄物暫置場去年底大火，歷經十三天才撲滅，引發關注。環境部昨為此發布「災害廢棄物管理指引」，參考日本經驗，預計優先以公園、學校操場作為「一次暫置場」，用以緊急集中災區廢棄物、進行初分類，再以既有三九四處掩埋場作為「二次暫置場」，並要求各縣市在今年五月底前，完成暫置場的第一次盤點。

平均每日逾8人喪命！乳癌患病率近年增 健保署推照護方案

乳癌納入公費癌篩多年，但死亡人數與死亡率卻未見明顯下降。健保署於今年一月起推出「乳癌照護品質提升方案」，方案採論質計酬模式，藉此提高乳癌患者的存活率。目前已有一五○家醫院參與此方案，收治對象為新確診乳癌個案、首次復發的乳癌患者，約兩萬人受惠。

新竹關西9.0度 吳德榮：今晴朗舒適 晚起乾冷空氣再襲探8度極端低溫

輻射冷卻影響，各地今天清晨氣溫仍低，平地最低溫為新竹關西9.0度，其次是苗栗頭屋9.1度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天白天各地晴時多雲，北舒適、南微熱，今晚至明天乾冷空氣南下，轉晴冷。

小綠人閃爍 跨入斑馬線免罰 明天上路

現行法規規定，若行人號誌剩餘綠燈時間不多，尚未進入道路者「禁止跨入」，違者可開罰五百元，引發反彈，質疑對行動緩慢族群不友善。為此，交通部昨公告修法，明確定義「行人綠燈閃光」倒數時，尚未進入道路者「避免跨入」，等於免罰，新制明天上路。

發炎性腸道疾病好發青壯年 用藥勿斷防惡化

「在少子化時代，每位年輕人都是社會珍貴資產！」據健保署今年一月統計，領有重大傷病卡的發炎性腸道疾病（ＩＢＤ）病患人數為八七三四人，相較過去翻倍成長。台大醫學院院長吳明賢、台灣消化系內視鏡醫學會理事長邱瀚模指出，這類疾病好發於廿至四十歲青壯年，當病情失控，病患生活陷困境影響就業就學，大腸癌風險也暴增，後續醫療支出驚人，健康權益受影響，政府應正視這項議題。

台灣男性加速消失？5年少逾21萬人、比女性高4倍「人口失速列車」才要啟動

隨著疫後人口「復籍紅利」耗盡，台灣人口排除行政干擾後回歸實質萎縮，且流失速度顯著加快。據內政部統計，去年全台人口減少逾10萬人，縮減規模較前年擴張5倍；數據更揭露驚人性別斷層，男性減少率高出女性1.8倍，五年累積減少人數更達女性的4.16倍。

