最凍時刻還沒到 強冷空氣今南下 專家指有它加持這時恐更加酷寒

今天清晨全台各地冷颼颼，平地最低溫為新竹關西9.0度、苗栗頭屋9.1度。中央氣象署發布低溫特報，輻射冷卻影響，今天各地清晨氣溫仍低，有10度以下氣溫發生的機率，中南部日夜溫差大。今晨至上午台中以北、彰化、南投、嘉義及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）低溫區域：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣。

不過，今晨不是最冷的時候，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天天氣受北方強冷空氣南下影響，北台灣氣溫明顯下降，其它地區早晚氣溫亦涼；尤其是中南部日夜溫差增大。此波冷空氣強度非常接近強烈大陸冷氣團等級，還不是最冷的，「今晚至明晨，最冷」。

降雨方面，他說，由於環境水氣稍增，迎風面的花東地區則有局部短暫陣雨，而基隆北海岸、大台北地區、東北部地區及北部山區為零星短暫雨，其它地區維持為多雲到晴的穩定天氣。

他表示，今晚至明晨，由於輻射冷卻效應的加持，各地早晚天氣更加寒冷，日夜溫差明顯增大；降雨趨緩，各地大多為晴到多雲天氣，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨機會。

至於最低溫預測，他說，中部以北、宜花及金門、馬祖地區在10至12度或10度以下，南部、台東及澎湖地區最低溫也在14至16度之間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。