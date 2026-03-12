聽新聞
新竹關西9.0度 吳德榮：今晴朗舒適 晚起乾冷空氣再襲探8度極端低溫
輻射冷卻影響，各地今天清晨氣溫仍低，平地最低溫為新竹關西9.0度，其次是苗栗頭屋9.1度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天白天各地晴時多雲，北舒適、南微熱，今晚至明天乾冷空氣南下，轉晴冷。
吳德榮表示，因輻射冷卻加成，有再觸及強烈大陸冷氣團定義的機率，本島平地的最低氣溫亦將降至8度左右，應注意保暖。今天北部9至22度、中部10至27度、南部12至29度、東部12至27度。
周六、周日持續受大陸高壓影響，各地晴朗乾燥；他說，冷空氣減弱，白天北舒適、中南微熱，早晚氣溫仍低，局部地區仍有10度左右的平地最低氣溫低溫，日夜溫差大。
吳德榮表示，下周一至下周四受高壓南側的偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升，白天舒適，漸轉微熱，早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增、偶有局部零星飄雨的機率。
至於何時天氣再有變化？他說，下周五或下周六，才有下一波變化，無論時間或影響程度，各國模式不一致、且持續調整中，需再觀察。
颱風消息方面，吳德榮表示，根據各國預報機構，今晨2時皆預測輕颱鸚鵡將迅速減弱為熱帶低壓，中央氣象署在今晚、日本氣象廳在今午，美軍警報中心則從不認為它有達輕度颱風的強度，看法不一樣，但也很常發生，並不奇怪。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
