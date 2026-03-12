發炎性腸道疾病及早用對藥 有效減少復發

近年來，發炎性腸道疾病（ＩＢＤ）的治療觀念出現重大轉變。台灣消化系內視鏡醫學會理事長邱瀚模、台大醫學院院長吳明賢表示，對於中、重度克隆氏症等疾病，目前國際治療指引共識為「及早使用生物製劑」，而非等到類固醇、免疫製劑等失去效果，或等病患無法忍受藥物副作用才升級用藥，主要希望短時間內達到「腸黏膜完全癒合」目標，並維持腸道結構完整。

此外，過去認為，只要病患沒有症狀、腸道沒有出血，即視為治療成功。而最新治療指引強調，必須透過內視鏡確認腸道黏膜真正癒合，才算達標。當病患沒有明顯症狀而腸道卻持續發炎，好像「火在悶燒」，出現大腸直腸癌的風險仍偏高，疾病也易復發。

吳明賢分析，這項轉變的背後原因在於，類固醇、免疫抑制劑等傳統藥物雖然可以控制症狀，但無法真正減少發炎反應、促進腸黏膜癒合，且常伴隨明顯藥物副作用，以類固醇為例，若長期使用，病患易有水牛肩、月亮臉等外觀，免疫抑制劑則會讓感染風險增加，生物製劑較能針對發炎根源作用，更能有效促進腸黏膜癒合、降低復發風險。

「這就像Ｂ、Ｃ肝，當病毒對肝臟造成傷害、引起肝硬化，即使使用藥物消滅病毒，傷害還是無法逆轉！」邱瀚模解釋，治療發炎性腸道疾病時，若沒有及時選擇適合藥物，腸道結構一旦產生永久性受損，即使使用更好藥物，往往也難以恢復原貌。

吳明賢、邱瀚模認為，相較其他自體免疫疾病，發炎性腸道疾病病患若要依循最新國際治療指引使用生物製劑等較新藥物，健保給付條件較嚴格，且目前台灣臨床治療模式，從治療時機到療程長度等，皆與國際指引落差甚大，若健保給付條件接軌國際治療指引，病患的經濟、醫療負擔才能減輕，在少子化時代，每位青壯年的生命才真正受到重視。