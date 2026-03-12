發炎性腸道疾病好發青壯年 用藥勿斷防惡化

「在少子化時代，每位年輕人都是社會珍貴資產！」據健保署今年一月統計，領有重大傷病卡的發炎性腸道疾病（ＩＢＤ）病患人數為八七三四人，相較過去翻倍成長。台大醫學院院長吳明賢、台灣消化系內視鏡醫學會理事長邱瀚模指出，這類疾病好發於廿至四十歲青壯年，當病情失控，病患生活陷困境影響就業就學，大腸癌風險也暴增，後續醫療支出驚人，健康權益受影響，政府應正視這項議題。

慢性發炎 癌症的溫床

發炎性腸道疾病為自體免疫疾病，包含潰瘍性結腸炎與克隆氏症，病患發病時，常出現頻繁腹痛、腹瀉、血便等症狀。邱瀚模分析，病患的工作、家庭、社會參與與經濟狀況皆受衝擊，曾有病患在海外旅行、出差時突然發病、腸穿孔，被迫在國外急診，醫療費用達百萬台幣，形成沉重負擔，也有不少人不敢結婚、生育，連好好出國遊玩、正常生活都成奢望。

「慢性發炎絕對是癌症的溫床！」吳明賢指出，無論是克隆氏症或潰瘍性腸炎，都會造成身體反覆發炎，研究顯示，病患在罹病十至廿年後，出現大腸直腸癌風險顯著上升。美國統計發現，五十歲以下族群的大腸直腸癌死亡率正逆勢上升，病患若積極控制體內發炎反應，未來罹患大腸直腸癌的風險可下降，由於慢性發炎是癌症的溫床，在政府積極推動癌症防治的當下，更不能忽視發炎性腸道疾病的診治，對於實踐「健康台灣」目標也有助益。

傳統上，發炎性腸道疾病的治療包括類固醇、免疫抑制劑，自從生物製劑、小分子藥物等較新藥物問世，不僅改寫疾病標準治療流程，臨床研究也觀察到，病患若穩定用藥，除了症狀好轉、生活品質可大幅提升，體內發炎反應更能獲得控制。

吳明賢舉例，曾有一名罹患克隆氏症的高中男生，最初因腹痛被當成盲腸炎而接受兩次開刀，最後才找到真正病因，在家長同意下，這名病患開始接受生物製劑治療，至今情況穩定、生活正常。此外，也有另一名五十多歲發病的男性病患，病情反覆發作，且身體持續發炎，十多年後發現腸道竟長出腫瘤，治療棘手，這也凸顯正確診治的重要性。

台灣消化系內視鏡醫學會理事長邱瀚模。圖／聯合報系資料照片

被迫停藥 一年內復發

不過台灣健保規定，多數中、重度發炎性腸道疾病患者在使用生物製劑等較新藥物一年後，常面臨「下車條款」而被迫停藥，且是否持續接受治療，須經大腸鏡檢查才能確定。這群患者正值青壯年，也正處於人生起飛期，中斷治療對生活影響甚鉅。

邱瀚模表示，病患若因健保因素而被迫停藥，不少人在半年到一年內復發，形成「用藥—停藥—復發」惡性循環，這種反覆「下車再上車」的治療模式明顯與國際治療指引強調「持續穩定治療」的精神背道而馳。

健康平權 應早期投資

邱瀚模、吳明賢強調，從社會整體來看，健保在評估治療成本效益時，不能僅聚焦於當下醫療支出，因為後續疾病所帶來的各項經濟損失往往高於藥物治療費用，因此更要將病患因病無法正常工作、須他人照顧、後續急重症醫療支出等「隱形社會支出成本」納入考量。

醫師更呼籲，政府應加速對發炎性腸道疾病的早期投資，讓病患及早使用效果較佳藥物、穩定接受治療，也讓病患、病患家庭獲得更多支持，長期來看可降低整體費用，達到宏觀經濟效益，並落實「健康平權」精神。