觀察站／AI不等同造假 不應一刀切

正當ＡＩ進入大量運用階段，國籍航空公司卻開了第一槍，對求職者使用ＡＩ撰寫履歷祭出永不錄用或是取消資格，引發討論。企業端為了防範資料造假，「寧可錯殺一百，不願錯放一個」心態可以理解，但是ＡＩ原本就是科技運用工具之一，只為防範不實或造假資料，全盤拒絕以ＡＩ協助製作履歷，是否矯枉過正，也有討論空間。

ＡＩ生成工具如雨後春筍出現，企業主也競相要求員工具有善用ＡＩ工具職能，紛紛開設相關教育課程。在此浪潮之下，華航等企業卻對使用ＡＩ協助寫履歷發出禁令，甚至下達永不錄用手段，等於認定ＡＩ製作的履歷，必然等於造假，相關話題在就業市場投下震撼彈。難怪有網友戲稱，「不會用ＡＩ被淘汰，用了ＡＩ卻永不錄用」。

求職者利用ＡＩ撰寫履歷早成普遍現象，過度美化包裝等情事時有所聞。如今企業端乾脆直接禁止履歷自傳使用ＡＩ撰寫，可能是大型企業曾有受害經驗，或是求職者使用頻率過高，人資主管負荷過重，防弊心態重於一切。

但過當手段當然也有後遺症。其一，企業如何認定收到履歷自傳是ＡＩ生成？如果只是因為文字、寫法雷同，就片面認定是ＡＩ製作，豈非被錯誤篩除？企業因此錯失更多可用人才？其次，有些企業濫用ＡＩ工具，從徵才進一步擴大到進用、升遷、考核，已經引發相關勞動權益爭議，如今ＡＩ履歷就被永不錄用，即使不涉違法，難免也有手段是否過當討論空間。

ＡＩ使用無所不在後，固然出現許多影片、事件等造假，求職履歷是否使用ＡＩ，也有很多層面可討論，涉及造假當然沒有疑義，如果只是使用ＡＩ潤飾履歷，就如同很多企業使用ＡＩ工具優化管理效能，工具本身無罪，有問題的恐怕是以有色眼光看待工具的人，更不應將ＡＩ與造假畫上等號。