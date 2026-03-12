禁AI寫履歷判定有模糊地帶 學者：矯枉過正

國籍航空業者祭出禁令，ＡＩ撰寫將取消參試或錄取資格。但學者認為，在實務面上，企業如何判定求職者使用ＡＩ寫履歷？且使用有程度之分，是否全程禁止？這些都有模糊地帶，企業恐怕矯枉過正，也涉及就業歧視。

台大國發所兼任副教授辛炳隆說，企業很難判斷求職者有沒有用ＡＩ，若求職者是內容原創者，只是交ＡＩ潤飾、修訂，是否也被禁止？況且機器篩選也有出錯機率，若求職者因為被判定使用ＡＩ而失去資格，企業應給求職者申覆機會。

辛炳隆認為，有沒有使用ＡＩ，跟求職者勝不勝任這項工作不必然有關聯，也不代表使用ＡＩ就一定造假，單憑有沒有使用ＡＩ作為招募指標，不僅矯枉過正，更可能涉及就業歧視。

對於陸續有企業開始禁用ＡＩ寫履歷，一一一一人力銀行發言人曾仲藏表示，每個企業有不同的用人考量，有些企業對於「誠信」採取高標準檢視，只要不涉及歧視，沒有違反勞動法規，求職者必須符合企業徵才條件也合理。

不過，她也說，大量ＡＩ生成履歷也可能導致內容高度雷同，建議求職者將ＡＩ作為輔助工具，例如協助潤稿或整理重點，但履歷核心內容仍應以自身經驗與能力為出發點，才能提升履歷的真實性與說服力。