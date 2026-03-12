操場暫堆廢棄物 地方有疑慮

環境部公布災害廢棄物管理指引，擬優先以公園、學校操場作為「一次暫置場」，緊急集中災區廢棄物進行初分類。對此，有學校擔心，除非是非常嚴重天災，否則一遇災害就將廢棄物堆到學校操場或公園，若學校已開課，勢必受影響；部分縣市政府也認為，比起學校、公園，掩埋場應更合適。

台中市環保局指出，公園、學校事涉不同主管單位，是否適宜做為「一次暫置場」還待市府高層跨局處協調。不過，既然中央發了指引，會依指引處理。

台中市環保局官員坦言，風災後，學校、公園運動民眾都希望盡快把倒下的樹木運走，但很難馬上破碎處理，牽涉人力和設備，是相當大的考驗。

桃園市已訂有「災後廢棄物清運計畫」，由相關局處盤點災害潛勢區周邊公、私有空地，透過圖資套疊及土地現況確認，預先掌握可作為災後廢棄物暫置的土地區位。環管處表示，將依環境部最新指引，與既有災後廢棄物清運計畫盤點比對，擇定合適場址納入規畫。

南投縣環保局指出，初步函請縣內各鄉鎮市盤點相關場所，但公所普遍認為學校、公園規畫為暫置場所等相關規範不清楚，都未提出適合地點，且還須考量汙染防治設備問題，將另外盤點公有空地評估作為暫置點的可行性。此外，比起校園操場、公園，各鄉鎮市現有掩埋場應更適合暫置災後廢棄物。

高市環保局表示，高雄歷經過多次颱風天災，大量廢棄物轉運、焚化等流程本就有一套處理機制，目前規畫路竹、燕巢及大寮三處掩埋場作為暫置場，集中破碎處理後載運到焚化廠最終處置，若要以公園、學校等作為暫置場，須與教育局、工務局研議。台南市環保局長許仁澤表示，已請第一線各區公所提出暫置點，陸續彙整資料中。