乳癌照護方案排擠他科醫師？健保署強調：僅是訂定最低標準

聯合報／ 記者翁唯真沈能元／台北報導
健保署澄清，新方案雖未列出所有可能參與團隊的專科醫師，但不代表相關專科醫師被排除在外。示意圖。圖／聯合報系資料照片
醫師反映，參與「乳癌照護品質提升方案」的醫院需成立乳癌診療團隊，明訂成員為乳房外科、放射診斷科及專任個案管理師，恐排擠一般外科。對此，健保署主秘劉林義澄清，雖未列出所有可能參與團隊的專科醫師，但不代表相關專科醫師被排除在外，目的在於避免因文字限縮，而降低醫院參與意願。

劉林義表示，這項方案僅訂定最基本的團隊配置與門檻，例如，醫院每年至少收治二○名以上乳癌病人，團隊成員中需具備基本外科人力、放射診斷科及個案管理人員，但並未排擠一般外科、腫瘤內科或放射腫瘤科等醫師，這只是「最低參與門檻」。實際臨床治療，仍是依照病人病程與需求，由不同專科醫師共同照護。

劉林義強調，若在計畫中過度限縮醫師科別，可能讓許多具備乳癌照護能力的醫院無法加入此項方案，不利病人就近接受治療。乳癌治療複雜，依照疾病分期與治療階段不同，團隊成員也會隨之調整，從外科、內科到後續藥物治療與其他專科介入。

劉林義說，已有一五○家醫院申請參與這項方案，今年一月上路，目前仍屬初期執行階段，未來將視實際申請與執行狀況，調整制度，或增加文字說明。另將透過台灣乳房醫學及相關學會、協會，持續醫院及臨床醫師溝通，說明計畫精神，鼓勵醫院參與，以確保乳癌照護計畫能兼顧醫療可近性與病人最佳利益。

高雄醫學大學附設中和醫院副院長、台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，「乳癌照護品質提升方案」上路後，希望能夠打破了長久以來的「名醫迷思」，如能建構一張綿密的「乳癌照護安全網」，不論偏鄉或都會區的癌友能就近接受治療，擁有高品質的團隊照護，以落實健康人權的平等。

陳芳銘指出，該品質提升案要求所有參與醫院必須落實「多專科團隊（MDT）」決策，嚴格監測「確診到治療的時間」，在手術、病理診斷、藥物治療均需遵守一致性指標，而這正是世衛組織對抗乳癌死亡率的關鍵策略，相信這套「台灣模式」未來將成為各國推動癌症公共衛生政策的重要範本。

外科 醫院 醫師 乳癌 健保費

相關新聞

大陸冷氣團來襲！明天各地降溫明顯 最冷時間曝光「低溫僅9度」

明天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，中央氣象署預報員林定宜表示，最冷時間點落在周五至周六清晨，低溫下探9度，周六白天起至下周三逐漸回暖，但中南部需留意日夜溫差大。

20權威專家演講 沈玉琳等名人分享抗癌心路

知名主持人沈玉琳罹患血癌，超過半年的治療，從鬼門關前走回來，日前重返舞台，4月11日他將在「2026癌症論壇：AI智慧抗癌 溫暖同行」中現身說法，分享人生的重大轉折；「70年代第一名模」資深演員周丹薇，也將以照顧者身分與會；罹癌18年的台北醫學大學名譽教授韓柏檉，則將分享長年在治療與自療的過程。

分子分型 揭開子宮內膜癌的基因差異

門診中常有病人疑惑地問：「為什麼我們都是子宮內膜癌，手術也都做完了，她只要追蹤，我卻還要接受放射線或化學治療？」表面上看起來好像是同一種癌症，但其實每個腫瘤的「個性」並不相同。差異的關鍵，往往藏在癌細胞的基因裡。

年輕人也須注意…42歲男罹攝護腺癌 切片12中11

年輕人也可能罹患攝護腺癌！書田診所泌尿科主任醫師周固表示，一般「攝護腺特異抗原」（PSA）數值都落在4，超過就代表異常，但低於4也不代表不會罹癌，若有一親等的家族史，建議可考慮在家人確診的年齡再提早10年開始檢查。

健康你我他／運動忌口不暴食 兩周終達標瘦身

老天爺對不運動又貪食的人是相當打臉與給力的。春節的快樂長假，運動館休館下，連續呼朋引伴日日大餐、追劇，開心跟著大家吃吃喝喝哈拉，連睡覺也不正常，但年後該算帳的日子還是避不掉，我的M號運動衫卡在中廣肚了，被兒子笑稱「戴著泳圈的肚圍，還可以放在餐桌上展示」。

發炎性腸道疾病及早用對藥 有效減少復發

近年來，發炎性腸道疾病（ＩＢＤ）的治療觀念出現重大轉變。台灣消化系內視鏡醫學會理事長邱瀚模、台大醫學院院長吳明賢表示，對於中、重度克隆氏症等疾病，目前國際治療指引共識為「及早使用生物製劑」，而非等到類固醇、免疫製劑等失去效果，或等病患無法忍受藥物副作用才升級用藥，主要希望短時間內達到「腸黏膜完全癒合」目標，並維持腸道結構完整。

