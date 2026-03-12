乳癌照護方案排擠他科醫師？健保署強調：僅是訂定最低標準

醫師反映，參與「乳癌照護品質提升方案」的醫院需成立乳癌診療團隊，明訂成員為乳房外科、放射診斷科及專任個案管理師，恐排擠一般外科。對此，健保署主秘劉林義澄清，雖未列出所有可能參與團隊的專科醫師，但不代表相關專科醫師被排除在外，目的在於避免因文字限縮，而降低醫院參與意願。

劉林義表示，這項方案僅訂定最基本的團隊配置與門檻，例如，醫院每年至少收治二○名以上乳癌病人，團隊成員中需具備基本外科人力、放射診斷科及個案管理人員，但並未排擠一般外科、腫瘤內科或放射腫瘤科等醫師，這只是「最低參與門檻」。實際臨床治療，仍是依照病人病程與需求，由不同專科醫師共同照護。

劉林義強調，若在計畫中過度限縮醫師科別，可能讓許多具備乳癌照護能力的醫院無法加入此項方案，不利病人就近接受治療。乳癌治療複雜，依照疾病分期與治療階段不同，團隊成員也會隨之調整，從外科、內科到後續藥物治療與其他專科介入。

劉林義說，已有一五○家醫院申請參與這項方案，今年一月上路，目前仍屬初期執行階段，未來將視實際申請與執行狀況，調整制度，或增加文字說明。另將透過台灣乳房醫學及相關學會、協會，持續醫院及臨床醫師溝通，說明計畫精神，鼓勵醫院參與，以確保乳癌照護計畫能兼顧醫療可近性與病人最佳利益。

高雄醫學大學附設中和醫院副院長、台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，「乳癌照護品質提升方案」上路後，希望能夠打破了長久以來的「名醫迷思」，如能建構一張綿密的「乳癌照護安全網」，不論偏鄉或都會區的癌友能就近接受治療，擁有高品質的團隊照護，以落實健康人權的平等。

陳芳銘指出，該品質提升案要求所有參與醫院必須落實「多專科團隊（MDT）」決策，嚴格監測「確診到治療的時間」，在手術、病理診斷、藥物治療均需遵守一致性指標，而這正是世衛組織對抗乳癌死亡率的關鍵策略，相信這套「台灣模式」未來將成為各國推動癌症公共衛生政策的重要範本。