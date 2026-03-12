聽新聞
參考日本 災時廢棄物暫置公園、操場

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部部長彭啟明昨出席「面對極端氣候：廢棄物堆置場火災預防與緊急應變研討會」時表示，面對氣候變遷的挑戰，災後瞬間產生的巨量廢棄物處理，已成為國家防災的核心課題。記者林俊良／攝影
環境部部長彭啟明昨出席「面對極端氣候：廢棄物堆置場火災預防與緊急應變研討會」時表示，面對氣候變遷的挑戰，災後瞬間產生的巨量廢棄物處理，已成為國家防災的核心課題。記者林俊良／攝影

台南後壁烏樹林廢棄物暫置場去年底大火，歷經十三天才撲滅，引發關注。環境部昨為此發布「災害廢棄物管理指引」，參考日本經驗，預計優先以公園、學校操場作為「一次暫置場」，用以緊急集中災區廢棄物、進行初分類，再以既有三九四處掩埋場作為「二次暫置場」，並要求各縣市在今年五月底前，完成暫置場的第一次盤點。

不過看守台灣協會秘書長謝和霖認為，公園和學校操場其實不太適合堆置災後廢棄物，因為這些廢棄物成分混雜，對學童活動可能會有潛在風險，且台灣的公園和學校空間並不大，堆置場域還是要因地制宜。

去年丹娜絲颱風災後建物修繕，產出大量廢棄木材、家具、磚瓦等廢棄物，台南市政府開放後壁區烏樹林營區暫置，不料卻發生火災，造成二座近廿公尺高「垃圾山」全面燃燒，火勢前後歷經十三天才完全撲滅。當時有立委質疑火災起因就是政府管理失當的結果，要求環境部應比照日本，提出災害廢棄物暫置場防災的相關指引。

環境部環境管理署組長蔡蓬培表示，日本災害廢棄物處理流程，包含近災區、粗分類的一次暫置場，以及精密選別、資源化的二次暫置場，最後則是最終處置與再利用。此外，日本也嚴格限制可燃物堆置高度不得超過五公尺、堆置區間保持兩公尺以上距離，每堆設置面積不得超過二○○平方公尺，另也定期監測廢棄物內部溫度及一氧化碳濃度，防止自燃。

蔡蓬培說，我國災害廢棄物管理指引將比照日本的廢棄物配置原則，也會建置一次暫置場與二次暫置場，除有效控管二次災害與環境風險外，也加速清運效率與資源化進程。

環管署補充，第一暫置場的優先場地選擇包含公園、學校操場等，預計地方政府會在今年五月前，初步盤點數量及空間，以因應災害廢棄物的韌性管理。

不過環管署也說，學校、公園的選項仍需因地制宜，並非一定選項，參考日本的經驗，發生天災時多利用公園的空間來暫置廢棄物，當然也有像一些工業區土地或是停車場等土地，並不會集中於特定類型的場所。

環境部長彭啓明表示，後續也將研擬垃圾掩埋場及暫置場火災預防及搶救指引，並整合本次發表的災害廢棄物管理指引，以完整預防及應變技術指導原則。

廢棄物 日本 災後

