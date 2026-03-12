聽新聞
0:00 / 0:00

無緣乳癌照護新方案？缺指定專科醫師 偏鄉恐陷「醫療雙城記」

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
乳房外科屬於新增的次專科，人數較少，健保署要求多專科團隊成員需有乳房外科醫師，對於偏鄉地區醫療院所來說難度高。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
乳房外科屬於新增的次專科，人數較少，健保署要求多專科團隊成員需有乳房外科醫師，對於偏鄉地區醫療院所來說難度高。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

衛福部投入四千萬元啟動「乳癌照護品質提升方案」，擬將納入全台八成新增乳癌病患入，不過，在近期公布計畫中，多專科團隊僅提到乳房外科、放射診斷科，台東基督教醫院癌症中心副院長鄭鴻鈞表示，台東全縣沒有一位乳房外科醫師偏鄉癌友恐遭排除在計畫外。

鄭鴻鈞表示，衛福部於擬定計畫時，應考量偏鄉處境，如果以台北觀點來訂定標準，恐讓台灣陷入「醫療雙城記」，不僅損及病人權益，也讓服務偏鄉的外科醫師陷入「在台北是名醫，到台東被貶為三流醫師」矛盾處境，讓更多醫師不願至偏鄉服務。

鄭鴻鈞說，乳房外科屬於新增的次專科，人數較少，健保署要求多專科團隊成員需有乳房外科醫師，對於偏鄉地區醫療院所來說，確實強人所難，以台東為例，全縣無任何乳房外科醫師，當地每年新增一五〇乳癌患者，恐將被排除於計畫之外。

醫建議納更多他科醫師

此外，乳癌藥物眾多、複雜，且免疫治療、抗體複合體（ＡＤＣ）等新藥的副作用較多，如果只納入乳房外科及放射診斷科，恐難處理三陰性乳癌、HER2陽性乳癌等個案，鄭鴻鈞研判，衛福部為了在計畫執行初期能多增加收案人數，以致簡化多專科團隊成員，希望衛福部提出改善措施，納入腫瘤內科等科別。

鄭鴻鈞表示，乳癌病人於手術前常接受免疫藥物、ＡＤＣ藥物等新藥治療，療效雖佳，但副作用常是「奇怪且罕見」，最近收治一名三陰性乳癌患者，因轉移至淋巴結，需接受免疫治療後才可手術，但病人用藥後視野出現異常陰影，宛如撞邪，經過核磁共振、抽血檢查後，才確定為罕見免疫治療副作用。

乳癌新藥副作用多，包括心肌炎、甲狀腺發炎、間質性肺病等，鄭鴻鈞建議，應由腫瘤科醫師協助把關，以免錯過搶救時間，因此，多專科醫療團隊應有腫瘤內科醫師；再者，乳癌新藥治療之前，患者需接受「次世代基因定序」等分子醫學、病理學專業協助，因此，也應該要納入病理科醫師。

再者，放射腫瘤科與外科「相輔相成」，病人先使用免疫治療與化療後，腫瘤大致消融，此時外科手術可鎖定哨兵淋巴進行小範圍切除，放射腫瘤科接手放療，縮小手術範圍，即能提升病人生活品質，減少副作用，鄭鴻鈞指出，「乳癌照護品質提升方案」團隊成員也應納入核醫科醫師。

副作用 台東 醫師 衛福部 乳癌 偏鄉

延伸閱讀

乳房重建感覺不消失 自體神經保留登國際期刊

梨山婦健檢異常輕忽5個月後罹癌 偏鄉綠色通道守護

「許維恩效應」增乳癌病人就診率 醫曝病人長腫塊2年才因此就醫

相關新聞

大陸冷氣團來襲！明天各地降溫明顯 最冷時間曝光「低溫僅9度」

明天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，中央氣象署預報員林定宜表示，最冷時間點落在周五至周六清晨，低溫下探9度，周六白天起至下周三逐漸回暖，但中南部需留意日夜溫差大。

分子分型 揭開子宮內膜癌的基因差異

門診中常有病人疑惑地問：「為什麼我們都是子宮內膜癌，手術也都做完了，她只要追蹤，我卻還要接受放射線或化學治療？」表面上看起來好像是同一種癌症，但其實每個腫瘤的「個性」並不相同。差異的關鍵，往往藏在癌細胞的基因裡。

20權威專家演講 沈玉琳等名人分享抗癌心路

知名主持人沈玉琳罹患血癌，超過半年的治療，從鬼門關前走回來，日前重返舞台，4月11日他將在「2026癌症論壇：AI智慧抗癌 溫暖同行」中現身說法，分享人生的重大轉折；「70年代第一名模」資深演員周丹薇，也將以照顧者身分與會；罹癌18年的台北醫學大學名譽教授韓柏檉，則將分享長年在治療與自療的過程。

年輕人也須注意…42歲男罹攝護腺癌 切片12中11

年輕人也可能罹患攝護腺癌！書田診所泌尿科主任醫師周固表示，一般「攝護腺特異抗原」（PSA）數值都落在4，超過就代表異常，但低於4也不代表不會罹癌，若有一親等的家族史，建議可考慮在家人確診的年齡再提早10年開始檢查。

健康你我他／運動忌口不暴食 兩周終達標瘦身

老天爺對不運動又貪食的人是相當打臉與給力的。春節的快樂長假，運動館休館下，連續呼朋引伴日日大餐、追劇，開心跟著大家吃吃喝喝哈拉，連睡覺也不正常，但年後該算帳的日子還是避不掉，我的M號運動衫卡在中廣肚了，被兒子笑稱「戴著泳圈的肚圍，還可以放在餐桌上展示」。

發炎性腸道疾病及早用對藥 有效減少復發

近年來，發炎性腸道疾病（ＩＢＤ）的治療觀念出現重大轉變。台灣消化系內視鏡醫學會理事長邱瀚模、台大醫學院院長吳明賢表示，對於中、重度克隆氏症等疾病，目前國際治療指引共識為「及早使用生物製劑」，而非等到類固醇、免疫製劑等失去效果，或等病患無法忍受藥物副作用才升級用藥，主要希望短時間內達到「腸黏膜完全癒合」目標，並維持腸道結構完整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。