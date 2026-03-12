無緣乳癌照護新方案？缺指定專科醫師 偏鄉恐陷「醫療雙城記」

衛福部投入四千萬元啟動「乳癌照護品質提升方案」，擬將納入全台八成新增乳癌病患入，不過，在近期公布計畫中，多專科團隊僅提到乳房外科、放射診斷科，台東基督教醫院癌症中心副院長鄭鴻鈞表示，台東全縣沒有一位乳房外科醫師，偏鄉癌友恐遭排除在計畫外。

鄭鴻鈞表示，衛福部於擬定計畫時，應考量偏鄉處境，如果以台北觀點來訂定標準，恐讓台灣陷入「醫療雙城記」，不僅損及病人權益，也讓服務偏鄉的外科醫師陷入「在台北是名醫，到台東被貶為三流醫師」矛盾處境，讓更多醫師不願至偏鄉服務。

鄭鴻鈞說，乳房外科屬於新增的次專科，人數較少，健保署要求多專科團隊成員需有乳房外科醫師，對於偏鄉地區醫療院所來說，確實強人所難，以台東為例，全縣無任何乳房外科醫師，當地每年新增一五〇乳癌患者，恐將被排除於計畫之外。

醫建議納更多他科醫師

此外，乳癌藥物眾多、複雜，且免疫治療、抗體複合體（ＡＤＣ）等新藥的副作用較多，如果只納入乳房外科及放射診斷科，恐難處理三陰性乳癌、HER2陽性乳癌等個案，鄭鴻鈞研判，衛福部為了在計畫執行初期能多增加收案人數，以致簡化多專科團隊成員，希望衛福部提出改善措施，納入腫瘤內科等科別。

鄭鴻鈞表示，乳癌病人於手術前常接受免疫藥物、ＡＤＣ藥物等新藥治療，療效雖佳，但副作用常是「奇怪且罕見」，最近收治一名三陰性乳癌患者，因轉移至淋巴結，需接受免疫治療後才可手術，但病人用藥後視野出現異常陰影，宛如撞邪，經過核磁共振、抽血檢查後，才確定為罕見免疫治療副作用。

乳癌新藥副作用多，包括心肌炎、甲狀腺發炎、間質性肺病等，鄭鴻鈞建議，應由腫瘤科醫師協助把關，以免錯過搶救時間，因此，多專科醫療團隊應有腫瘤內科醫師；再者，乳癌新藥治療之前，患者需接受「次世代基因定序」等分子醫學、病理學專業協助，因此，也應該要納入病理科醫師。

再者，放射腫瘤科與外科「相輔相成」，病人先使用免疫治療與化療後，腫瘤大致消融，此時外科手術可鎖定哨兵淋巴進行小範圍切除，放射腫瘤科接手放療，縮小手術範圍，即能提升病人生活品質，減少副作用，鄭鴻鈞指出，「乳癌照護品質提升方案」團隊成員也應納入核醫科醫師。