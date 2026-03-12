聽新聞
許維恩現身說法！名人效益加持 門診乳癌諮詢病人增

聯合報／ 記者林琮恩趙大智／台北報導
醫師指出，只要藝人公開自身罹癌資訊，就會形成名人效應，門診諮詢乳癌病人明顯變多。圖為許維恩（中）乳癌術後首度公開現身分享近況。記者沈昱嘉／攝影
醫師指出，只要藝人公開自身罹癌資訊，就會形成名人效應，門診諮詢乳癌病人明顯變多。圖為許維恩（中）乳癌術後首度公開現身分享近況。記者沈昱嘉／攝影

四十四歲藝人許維恩於去年發現罹患乳癌一期，十一月底於長庚醫院切除全乳、乳房重建，日前於社群平台貼出手術後的傷疤照片，形容「每一道疤都是人生的勳章」，昨天首度現身說法，提醒姊妹們「乳癌並不可怕」，平常應多關心自身乳房健康，定期接受健檢。

許維恩在健檢時意外發現乳房腫瘤，左乳房一顆惡性、二良性腫瘤，右乳則有水泡、纖維囊腫等異狀，為避免夜長夢多，選擇切除左乳全乳並重建。她表示，手術後，恢復良好，一個月後即出國旅遊，鼓勵女性朋友如發現異狀，就應積極就醫，別因恐懼而延誤治療。

「名人效應對乳癌防治有正面效益。」長庚醫院一般外科主治醫師周旭桓指出，只要藝人公開自身罹癌資訊，就會形成名人效應，門診諮詢乳癌病人明顯變多，曾經有一名個案摸到乳房疑似硬塊，卻遲遲不願就醫，就這樣拖了兩年，直到一名女藝人公開罹癌資訊，才鼓起勇氣到診間求助。

周旭桓指出，許維恩沒有乳癌家族史，也無明顯的乳癌高風險因子，雖曾施打取卵針，但也只是短期用藥，不會增加乳癌風險，這代表「即使家人沒得乳癌，但仍有罹癌機率」，提醒女性應積極篩檢，留意自身健康。

國健署統計，一一三年乳癌篩檢人數為九十一點六萬人次，其中達到「兩年內至少篩檢一次」比率偏低，僅百分之卅九點八，部分原因為擔心乳房超音波檢查引發劇烈疼痛，而不願受檢，因而延誤治療時機。

周旭桓指出，乳癌為我國女性癌症第二大死因，政府提供乳癌篩檢，且健保給付多項乳癌新藥，但死亡人數仍未明顯下降，原因在於「太晚確診」。呼籲四十五至七十四歲，符合公費篩檢資格女性，至少二年一次接受乳癌Ｘ光攝影檢查。

