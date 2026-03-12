聽新聞
平均每日逾8人喪命！乳癌患病率近年增 健保署推照護方案

聯合報／ 記者陳雨鑫翁唯真／台北報導
近年乳癌有年輕化趨勢。圖／聯合報系資料照片
乳癌納入公費癌篩多年，但死亡人數與死亡率卻未見明顯下降。健保署於今年一月起推出「乳癌照護品質提升方案」，方案採論質計酬模式，藉此提高乳癌患者的存活率。目前已有一五○家醫院參與此方案，收治對象為新確診乳癌個案、首次復發的乳癌患者，約兩萬人受惠。

衛福部癌症登記報告顯示，二○二二年新增一萬七三六六名女性乳癌患者，二○二四年則有三○五○人死於乳癌，平均每天逾八人喪命，死亡率高居女性癌症第二位，為女性癌症中成長最快之一。

死亡人數增 醫點名三原因

為何乳癌死亡人數增加？台北榮總副院長曾令民點出三原因，首先乳癌發生率在過去廿年快速上升，年新增個案近一萬八千人，罹癌人數增加當然推升死亡人數。其次，政府提供乳癌篩檢，但部分女性未定期篩檢，以致於四成患者在確診時已達中期、晚期，治療相對棘手。

第三為我國藥物給付與治療策略上，與國際標準存在落差，影響整體乳癌治療成效。所幸健保署自二○二四年逐步將未給付的關鍵藥物納入健保，包括新一代標靶、免疫治療藥物。不過，曾令民強調，「藥物給付只是第一步，臨床醫師要懂得怎麼用、用得對，才真正能改善預後。」

為了讓所有乳癌患者均能接受標準化及高品質的治療，健保署於今年一月起推出「乳癌照護品質提升方案」，採論質計酬模式，鼓勵醫療院所遵循最新治療指引，提供連續性照護服務，對象則是所有期別的新診斷癌友，及首次復發乳癌個案，也包括男性，預估今年收案人數約兩萬人。

健保署主秘劉林義表示，為了配合賴總統提出降低癌症死亡率的政策目標，二○二四年十一月起成立專家小組，成員共十六人，各有專長，歷經六次會議，形成方案版本後，送交共擬會議討論二次，整體決策過程均經充分討論，取得共識。

力拚普及 不局限醫學中心

為了降低乳癌患者死亡率，委員堅持放寬收案醫院資格，每年乳癌新診斷人數廿人以上醫院，且需成立乳癌診療團隊，由醫療院所乳房外科、放射診斷科醫師及個案管理師組成診療團隊，提供單一窗口諮詢及護理指導。劉林義表示，希望目前執行乳癌治療的醫院均能參與這項品質提升方案，而非僅限大型醫學中心。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，乳癌的治療品質，與醫師經驗、醫院規模之間有著高度相關性，例如，偏鄉或者地區醫院在引進最新精準醫療時，可能會出現臨床經驗不足，或不熟悉藥物副作用等窘境，這也造成乳癌患者存活率、死亡率出現城鄉差距。

陳芳銘同時指出，「乳癌照護品質提升方案」上路後，所有參與的醫院醫師均需遵守手術、病理診斷、藥物治療等一致性指標，如此一來，可縮小城鄉差距醫療落差，癌友就近接受治療，提升存活或痊癒機率。

患者 死亡率 健保署 乳癌 癌症 癌症防治

