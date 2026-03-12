20權威專家演講 沈玉琳等名人分享抗癌心路

知名主持人沈玉琳罹患血癌，超過半年的治療，從鬼門關前走回來，日前重返舞台，4月11日他將在「2026癌症論壇：AI智慧抗癌 溫暖同行」中現身說法，分享人生的重大轉折；「70年代第一名模」資深演員周丹薇，也將以照顧者身分與會；罹癌18年的台北醫學大學名譽教授韓柏檉，則將分享長年在治療與自療的過程。

數位工具 抗癌最佳利器

「2026癌症論壇」是全國最大且唯一的癌症論壇，由國衛院與聯合報健康事業部共同舉辦，至今邁入第8年，今年將於4月11日及12日隆重登場，聚集國內20位權威專家進行演講，包括國衛院名譽研究員熊昭及癌症研究所所長查岱龍、健保署長陳亮妤、國健署副署長林莉茹、健康台灣推動委員會癌症防治組委員沈延盛一同分享癌症新知，更有3位名人癌友及照顧者經驗分享。

隨著AI大行其道，數位醫療、大數據應用，已從早期篩檢到治療及長期照護全面被應用。因此，2026癌症論壇以「AI智慧抗癌 溫暖同行」為主軸，提出癌症照護新觀點，讓民眾了解當癌症慢性病化後，如何讓數位工具成為抗癌的最好利器，期望能為癌症家庭帶來一些勇氣和希望。

台北馬偕醫院安寧療護教育示範中心主任方俊凱。本報資料照片

運用AI輔助精準診斷

論壇將聚焦「智慧醫療新篇章」、「治療突破與轉變」與「科技防護新模式」三大主題，且隨著台灣癌症新藥多元支持基金上路後，也彰顯國內醫療政策的改變及突破。查岱龍指出，國衛院正整合全國大數據與生物資料庫，未來將開放資料提供各界運用，為精準醫療鋪路。

此外，像Sybil等AI輔助軟體非常多，更成為輔助精準診斷的利器。查岱龍解釋，運用AI算力結合醫療影像、手術數據，可大幅提升診斷的準確度，找出最適合的個人化治療方案。

目前個人化治療是最新趨勢，但其代價並不低。查岱龍指出，許多新藥尚未納入健保，療程費用可能高達數百萬元，對癌友與國家財政皆是考驗。未來必須在確保療效的前提下，找出更具普遍性的治療模式，降低成本，讓更多民眾受惠。

照護轉變 科技協助撫慰

根據最新113年癌症登記與死因統計，台灣癌症「發現率持續上升、死亡率下降」的趨勢明顯，表示癌症正往「慢病化管理」發展，也象徵癌症照護的轉變。台北馬偕紀念醫院安寧療護教育示範中心主任方俊凱指出，運用AI輔助製作生命回顧影片，記錄病患的創作與故事，也能讓科技變身為心靈慰藉道具。

在4月12日的論壇中，三大癌團將帶來在數位時代下，如何讓AI成為最佳幫手的作法，包括「AI心理師」是利是弊？有家族遺傳的癌症基因該怎麼辦？如何利用數位指引度過癌化人生等相關議題。