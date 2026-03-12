聽新聞
分子分型 揭開子宮內膜癌的基因差異

聯合報／ 黃家彥╱國泰醫院婦女醫學部婦科主任兼婦癌中心主任
分子分型可讓子宮內膜癌的治療更精準。圖╱123RF
分子分型可讓子宮內膜癌的治療更精準。圖╱123RF

門診中常有病人疑惑地問：「為什麼我們都是子宮內膜癌，手術也都做完了，她只要追蹤，我卻還要接受放射線或化學治療？」表面上看起來好像是同一種癌

症，但其實每個腫瘤的「個性」並不相同。差異的關鍵，往往藏在癌細胞的基因裡。

過去，醫師主要依據腫瘤的期別（癌細胞侵犯的範圍）與病理分級（細胞看起來凶不凶）來判斷復發風險，再決定是否需要追加治療。這樣的方式幫助了許多病人。然而，隨著分子醫學的進步，研究發現，即使期別與分級相似，腫瘤在基因層次上的差異，仍可能大大影響復發機率與治療效果。

所謂「分子分型」，就像替癌症做一次更深入的身分辨識。透過分析腫瘤細胞的基因變化，醫師可將子宮內膜癌進一步區分為不同類型。有些類型雖然在傳統病理分類下看似高風險，但實際上復發機率並不高，若因此接受過度治療，反而可能增加副作用與身體負擔。相反地，有部分看似早期、風險較低的個案，卻因為特殊的基因變化而潛藏較高復發風險，這時便需要更積極的後續治療。

分子分型能幫助醫師看見「顯微鏡下看不到的差異」，讓治療決策不再只依賴外觀與範圍，而是更貼近腫瘤真正的生物特性。這樣的改變，使子宮內膜癌的治療逐漸邁向個人化醫療──不是一體適用，而是量身打造。

目前國際醫學指引已將分子分型納入子宮內膜癌的風險評估與治療建議中，成為臨床決策的重要參考工具。對病人而言，主動與醫師討論是否需要相關檢測，也是參與醫療決策的一部分。當我們更了解腫瘤的「基因性格」，就能與醫療團隊共同選擇更適合自己的治療方向，在效果與生活品質之間取得更好的平衡。

