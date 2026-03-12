年輕人也須注意…42歲男罹攝護腺癌 切片12中11

年輕人也可能罹患攝護腺癌！書田診所泌尿科主任醫師周固表示，一般「攝護腺特異抗原」（PSA）數值都落在4，超過就代表異常，但低於4也不代表不會罹癌，若有一親等的家族史，建議可考慮在家人確診的年齡再提早10年開始檢查。

42歲陳先生，一年多前健康檢查發現PSA數值過高為5.4，超音波顯示攝護腺輕微腫大，周邊有一個約0.79公分結節。同年11月追蹤，PSA數值上升至5.57，游離攝護腺特異抗原Free PSA為13%。去年年中回診，PSA5.29，進行切片檢查結果罹患攝護腺癌，轉診至醫院進行治療。

周固表示，攝護腺癌好發於65歲以上，40至44歲發生率每10萬人中有2至5人，小於40歲每10萬人小於1人。發生原因與家族、基因遺傳有關，生活飲食習慣、吸菸、環境因素等也可能有影響。

早期的攝護腺癌通常沒有症狀，多半是出現類似攝護腺肥大的症狀，像頻尿、急尿、排尿不順等，或健檢發現PSA過高就醫。但PSA過高不表示一定是罹患癌症，攝護腺肥大、攝護腺受傷、尿路感染、攝護腺發炎、近期有射精、接受內視鏡檢查或有放尿管等情形時，都可能導致PSA升高。

攝護腺癌在檢驗上，肛門指診檢查可能會發現有硬塊，超音波檢查有異常影像，但切片發現癌細胞才是最終的診斷。治療方面，有外科手術、放射線治療、荷爾蒙治療、化學藥物治療等。

周固指出，愈年輕的攝護腺癌患者，癌細胞愈具侵犯性，惡性程度較高，轉移機會大，加上平均預期壽命可能還有30至40年，因此應該更積極治療。以陳先生案例來說，切片12片中有11片看到癌細胞，表示癌細胞已瀰漫在攝護腺中，因此根除式攝護腺手術是必須的，可能要附加放射線治療才是上策。

70歲以上罹患攝護腺癌，癌細胞通常較穩定，侵犯性較低，死亡率相對沒那麼高，若年紀已大，且無明顯症狀影響日常生活，建議積極追蹤，或採風險較低的治療，而不做根除式攝護腺手術治療。

預防攝護腺癌目前沒有很明確方式，但遺傳因素影響大，周固提醒，只要家族中有病史，相對的發生率是以倍數增加，應提早開始做檢查。若為一親等的家族史，可考慮在家人確診的年齡再提早10年；同時調整生活飲食習慣，避免加工食品、體重過重、戒菸等。