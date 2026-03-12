聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／運動忌口不暴食 兩周終達標瘦身

聯合報／ 文／林彩鳳（中市南屯）
靠啞鈴舉重拉伸結實美肌。圖／林彩鳳提供
靠啞鈴舉重拉伸結實美肌。圖／林彩鳳提供

老天爺對不運動又貪食的人是相當打臉與給力的。春節的快樂長假，運動館休館下，連續呼朋引伴日日大餐、追劇，開心跟著大家吃吃喝喝哈拉，連睡覺也不正常，但年後該算帳的日子還是避不掉，我的M號運動衫卡在中廣肚了，被兒子笑稱「戴著泳圈的肚圍，還可以放在餐桌上展示」。

人譏不可受辱，為此，我得勵精圖治收拾不爭氣的肚量，快速找回養顏瘦身充電之法。我的人生哲學始終奉行「聰明吃，快樂動」，因此減重方法除了盡快清理冰箱裡年節過後剩餘的食材，也恢復家中原本執行的地中海飲食，叮嚀家人們相互不碰高油、高糖、精緻食品，三餐穿插蔬果、全穀類替代碳水化合物，更要多喝水、天天運動。

想燃燒脂肪，最有效的方法是訓練核心肌群，再施以拉伸或張力舒展僵硬的肢體，以達到全身柔軟放鬆之境界。我一開始以輕快有氧動作及舞曲開啟動感細胞，30分鐘熱身後再把啞鈴當舉重練臂力；我拿最輕的啞鈴訓練，從站立舉高，到彎身外臂拉伸，再到坐姿的啞鈴伸展動作約15至20分鐘，一口氣下來就汗涔涔，但精神不知不覺變好了。

兩周後檢視我的減重效果，體重機顯示的數字，讓鏡前的我眉開眼笑，能短期內達標瘦身，我穩妥告訴自己：只有勤運動及忌口不暴食，才是減重的最佳祕訣。

減重 運動

延伸閱讀

健康你我他／少吃早吃拒糖 減重超前部署

健康你我他／加入窈窕減重社團 天天上傳數據督促

健康你我他／早餐不吃精緻澱粉 在家運動甩肉

連假後遺症來了！健康透支行為TOP 10揭曉　90%的人都有感…熬夜暴食只是基本款

相關新聞

大陸冷氣團來襲！明天各地降溫明顯 最冷時間曝光「低溫僅9度」

明天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，中央氣象署預報員林定宜表示，最冷時間點落在周五至周六清晨，低溫下探9度，周六白天起至下周三逐漸回暖，但中南部需留意日夜溫差大。

發炎性腸道疾病好發青壯年 用藥勿斷防惡化

「在少子化時代，每位年輕人都是社會珍貴資產！」據健保署今年一月統計，領有重大傷病卡的發炎性腸道疾病（ＩＢＤ）病患人數為八七三四人，相較過去翻倍成長。台大醫學院院長吳明賢、台灣消化系內視鏡醫學會理事長邱瀚模指出，這類疾病好發於廿至四十歲青壯年，當病情失控，病患生活陷困境影響就業就學，大腸癌風險也暴增，後續醫療支出驚人，健康權益受影響，政府應正視這項議題。

20權威專家演講 沈玉琳等名人分享抗癌心路

知名主持人沈玉琳罹患血癌，超過半年的治療，從鬼門關前走回來，日前重返舞台，4月11日他將在「2026癌症論壇：AI智慧抗癌 溫暖同行」中現身說法，分享人生的重大轉折；「70年代第一名模」資深演員周丹薇，也將以照顧者身分與會；罹癌18年的台北醫學大學名譽教授韓柏檉，則將分享長年在治療與自療的過程。

分子分型 揭開子宮內膜癌的基因差異

門診中常有病人疑惑地問：「為什麼我們都是子宮內膜癌，手術也都做完了，她只要追蹤，我卻還要接受放射線或化學治療？」表面上看起來好像是同一種癌症，但其實每個腫瘤的「個性」並不相同。差異的關鍵，往往藏在癌細胞的基因裡。

年輕人也須注意…42歲男罹攝護腺癌 切片12中11

年輕人也可能罹患攝護腺癌！書田診所泌尿科主任醫師周固表示，一般「攝護腺特異抗原」（PSA）數值都落在4，超過就代表異常，但低於4也不代表不會罹癌，若有一親等的家族史，建議可考慮在家人確診的年齡再提早10年開始檢查。

健康你我他／運動忌口不暴食 兩周終達標瘦身

老天爺對不運動又貪食的人是相當打臉與給力的。春節的快樂長假，運動館休館下，連續呼朋引伴日日大餐、追劇，開心跟著大家吃吃喝喝哈拉，連睡覺也不正常，但年後該算帳的日子還是避不掉，我的M號運動衫卡在中廣肚了，被兒子笑稱「戴著泳圈的肚圍，還可以放在餐桌上展示」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。