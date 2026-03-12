健康你我他／運動忌口不暴食 兩周終達標瘦身

老天爺對不運動又貪食的人是相當打臉與給力的。春節的快樂長假，運動館休館下，連續呼朋引伴日日大餐、追劇，開心跟著大家吃吃喝喝哈拉，連睡覺也不正常，但年後該算帳的日子還是避不掉，我的M號運動衫卡在中廣肚了，被兒子笑稱「戴著泳圈的肚圍，還可以放在餐桌上展示」。

人譏不可受辱，為此，我得勵精圖治收拾不爭氣的肚量，快速找回養顏瘦身充電之法。我的人生哲學始終奉行「聰明吃，快樂動」，因此減重方法除了盡快清理冰箱裡年節過後剩餘的食材，也恢復家中原本執行的地中海飲食，叮嚀家人們相互不碰高油、高糖、精緻食品，三餐穿插蔬果、全穀類替代碳水化合物，更要多喝水、天天運動。

想燃燒脂肪，最有效的方法是訓練核心肌群，再施以拉伸或張力舒展僵硬的肢體，以達到全身柔軟放鬆之境界。我一開始以輕快有氧動作及舞曲開啟動感細胞，30分鐘熱身後再把啞鈴當舉重練臂力；我拿最輕的啞鈴訓練，從站立舉高，到彎身外臂拉伸，再到坐姿的啞鈴伸展動作約15至20分鐘，一口氣下來就汗涔涔，但精神不知不覺變好了。

兩周後檢視我的減重效果，體重機顯示的數字，讓鏡前的我眉開眼笑，能短期內達標瘦身，我穩妥告訴自己：只有勤運動及忌口不暴食，才是減重的最佳祕訣。