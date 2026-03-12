公路與市區路共線路口 設斑馬線並退縮設計

為撕掉「行人地獄」標籤，交通部預告訂定「公路路線設計規範」草案，強化公路與市區道路銜接處融入「人本交通」設計，要求公路與市區道路共線路段，須評估設置斑馬線（行人穿越道），並導入「斑馬線退縮」設計。

國內有不少道路不僅有省道編號，也有路名，像是台三線起點和北市忠孝西路、中山南路口共線，台一乙和台中中清路三段等路段共線。根據公路局統計，截至今年一月中，全台省道共有九十六條，約五四六七公里，其中共線里程大約六十一點七六三。

交通部說，為了提升行車安全與人本交通理念，預告訂定「公路路線設計規範」草案，強制要求公路與市區道路的共線路口，平面交叉路口應評估設置斑馬線，同時為了讓車輛轉彎時，駕駛較能清楚辨識行人，也增訂要求應導入斑馬線退縮三至五公尺的設計，以提升駕駛視線安全。此外，為了強化公路與市區道路的銜接，也將原本可能過寬車道調整為準用市區道路標準。

交通部表示，公路路線設計規範草案預計預告六十日，後續將依據法制程序，正式公告實施。