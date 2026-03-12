聽新聞
學者：交通安全宣導 比修法重要

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

交通部修法放寬行人過馬路規定，從行人專用號誌「小綠人」閃爍時禁止進入，改成「避免進入」。對此，中央警察大學交通學系教授蔡中志則認為，修法、開罰都不是重點，最重要的還是交通安全教育的宣導；陽明交大運管系教授吳昆峯則建議，應取消小綠人快跑號誌，以免部分行人過馬路時，太過緊張而不慎跌倒。

蔡中志表示，兒童、高齡者、視障、聽障等行人，步行速度差異大，過去曾有人建議應增加綠燈秒數，讓行人在穿越道路時較無壓力，「但總是有紅燈的時候」，最重要還是加強宣導，以防有高齡者或有身心障礙者因錯誤判斷穿越路口時間，遭汽機車撞及釀成事故，汽機車駕駛在通過路口時也應提高警覺。

吳昆峯也同樣提到，需搭配所有用路人對號誌的正確理解及使用，才能確保行人通過路口的安全，交通部應針對行人、駕駛加強宣導。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，交通部應針對不同情況的行人進行宣導，像是針對高齡長者，由於其步行速度較慢，穿越大路口時，若看到行人綠燈閃爍時，應盡快走到庇護島停下，等到下一輪綠燈再通過，若步行在較小路口，則應盡快通過；一般行人腳程較快，看到行人綠燈閃爍時則應加快腳步、快速通過。

李克聰強調，交通部需清楚明定各號誌定義，並積極宣傳，待徹底宣傳後再討論執法方式，就算要執法也應有勸導期，避免民眾反彈。

