小綠人閃爍 跨入斑馬線免罰 明天上路

現行法規規定，若行人號誌剩餘綠燈時間不多，尚未進入道路者「禁止跨入」，違者可開罰五百元，引發反彈，質疑對行動緩慢族群不友善。為此，交通部昨公告修法，明確定義「行人綠燈閃光」倒數時，尚未進入道路者「避免跨入」，等於免罰，新制明天上路。

現行法規規定，行人號誌小綠人閃爍倒數時，尚未跨入斑馬線者「禁止跨入」，民眾若是踏入斑馬線，屬於違規，可依道交條例開罰。有不少民眾過馬路，看到小綠人倒數忍不住快跑通過，卻意外遭開罰，引發民怨，質疑法規和實務脫節，更違反行人優先的原則。

為明確化「行人綠燈閃光」的顯示意義，交通部昨發布修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」第二○七條，指綠燈倒數或閃爍並非催促行人奔跑通過，而是提醒尚未進入行人穿越道的行人「避免跨入」，應等待下一輪綠燈。已進入道路者，應盡速通過，或停止於道路中的交通島上。由於修法後，從「禁止跨入」斑馬線，改為「避免跨入」，等於未來裁罰將不再認定違規穿越道路，有免罰空間。

交通部指出，本次修法考量到學童、長者或行動較緩慢族群，綠燈倒數秒數目的是提供行人判斷剩餘通行時間是否充裕；若行人發現秒數不足，或綠燈已開始閃爍，應評估自身步伐考量優先，留在路邊等待下一輪燈號，避免意外風險。

對此，還路於民行人路權促進會理事長吳宜蒨表示，對於交通部此次修法表示認同，但斑馬線過長及秒數問題尚未解決，一般來說，一公尺行穿線有八至十秒走路時間才算合理，秒數問題需修正，建議配套措施要做好。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧則說，交通部一直以來政策、法令宣導薄弱，導致法令上路後，民眾遭罰才知道，對於新規反彈大，呼籲交通部應更改過去僅擺布條、放看板的宣導方式，建議請里長協助宣導或舉辦地方講座，確保傳遞資訊給用路人。