創紀錄！桃園奪全球智慧20大獎 成國際首座4連霸城市

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
「2026年智慧20大獎」獲獎名單出爐，桃園市拿下2座獎項，成為今年亞洲唯一獲得雙料殊榮的城市。圖／市府提供
「2026年智慧20大獎」獲獎名單出爐，桃園市拿下2座獎項，成為今年亞洲唯一獲得雙料殊榮的城市。圖／市府提供

美國智慧城市連結組織（Smart Cities Connect）於美東時間10日公布「2026年智慧20大獎」獲獎名單，桃園市一舉拿下2座獎項，成為今年亞洲唯一獲得雙料殊榮的城市，也是張善政市長上任後連續第4年獲獎，創下全球首座城市4連霸的紀錄。

桃市府此次以「守護我們的城市：城市監測與應變系統」從全球數百件提案中脫穎而出，另一件與經濟部水利署合作的「精準碳治理：公共基礎設施AI驅動即時監測之規模化應用」也同步獲獎。

代表桃市府赴北卡羅萊納州首府羅利領獎的副秘書長金志聿表示，桃園此次在評選中擊敗拉斯維加斯、科羅蓋伯斯等美國指標性科技城市，證明桃園智慧城市治理已具備「定義未來」的實力。

金志聿指出，智慧城市的智慧在於精準定位問題、以聰明的辦法解決，而非讓科技淪為炫技；桃園身為台灣的門戶與產業心臟，桃園模式的成功不僅讓世界看見台灣，更能將經驗向外擴散，成為國際智慧城市的典範。

針對城市規模擴張帶來的環境挑戰，環保局長顏己喨表示，市府已在全市布建超過1000具精密感測器，織就一張「24小時隱形守護網」，賦予城市「預判風險」的能力。當發生突發性災害或異常排放時，系統能在10分鐘內啟動自動化預警機制，精準模擬影響範圍並主動向受影響的里別、學校發出警示。

顏己喨說，目前這套模式已落實於校園防護，預計今年將擴大應用至72所國小，守護超過8萬名學童健康，讓家長能即時掌握環境資訊。

市府強調，桃園智慧治理的成功並非單點突破，而是跨局處協作的總體成效。張善政上任以來推動「智慧桃園」計畫，從水務管理、消防救災到交通運輸，逐步將創新科技內化為城市運行的基因。

最新數據也顯示，桃園市年平均PM2.5濃度自2019年起顯著下降，降幅達24%，表現穩居全國前端。蟬聯4年的世界級榮譽，標誌桃園已建立一套「數據驅動、自動應變」的成熟治理體系。

