明星養老院 王偉忠監製 4月台中最終場

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
由製作人王偉忠監製、叫好叫座的舞台劇「明星養老院」，將於四月十八日、十九日在台中市中山堂演出。圖／聯合數位文創提供
由製作人王偉忠監製、叫好叫座的舞台劇「明星養老院」，將於四月十八日、十九日在台中市中山堂演出，這也是「明星養老院」在中台灣的「封箱」最終場。王偉忠表示，這齣戲說的不只是大明星的故事，更是普羅大眾的人生感受，看完心裡暖暖的，原來自己就是自己心中的大明星。

「明星養老院」以明星專屬養老院為場景，集結方文琳、楊烈、黃嘉千、郎祖筠、洪都拉斯、陳漢典、黃浩詠、羅美玲以及網紅泰國娘娘，描寫這群資深明星面對世代交替、光環消退，如何在笑鬧之中找回生命的亮點。

劇中明星們除了演戲，還卯足全力現場演唱，熟悉的經典旋律一響起，帶著觀眾回到三、四十年前的電視黃金時期。方文琳在劇中飾演養老院院長，有羅美玲飾演的鐵粉作伴；楊烈唱功一流，在劇中為了幫妻子黃嘉千找回記憶，住進明星養老院，沒想到跟舊情人郎祖筠狹道相逢，爆出許多笑料。

「明星養老院」由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助。現在購買「明星養老院」、「謝謝大家收看」兩齣舞台劇聯票，可享九折優惠，但八百元票區不適用，購票請洽udn售票網https://gsbravo.com/en07Riuqm。

