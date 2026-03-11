快訊

大陸冷氣團來襲！明天各地降溫明顯 最冷時間曝光「低溫僅9度」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
明天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，最冷時間點落在周五至周露清晨，低溫下探9度。聯合報系資料照
明天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，最冷時間點落在周五至周露清晨，低溫下探9度。聯合報系資料照

明天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，中央氣象署預報員林定宜表示，最冷時間點落在周五至周六清晨，低溫下探9度，周六白天起至下周三逐漸回暖，但中南部需留意日夜溫差大。

林定宜說，目前在鵝鑾鼻東南東方2180公里的鸚鵡颱風，未來將朝東北東轉東北方前進，對台灣沒有影響。

未來1周天氣部分，林定宜指出，明（12日）另一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，清晨受到輻射冷卻影響，各地溫度偏低，且越晚越冷，北部、東北部整天低溫11至13度、高溫19至21度，南部、花東低溫15至17度、高溫29度，需留意日夜溫差大。

周五、周六清晨（13、14日）為最冷時間點，中部以北、東北部局部地區下探9度，其他地區低溫13至15度。周六起冷氣團逐漸減弱，清晨受到輻射冷卻影響，感受仍偏冷，白天起氣溫回升；周日至下周三（15至18日）氣溫逐步回暖，早晚偏涼，中南部需注意日夜溫差大。

降雨部分，明天僅東半部、恆春半島有零星短暫雨；周五、周六水氣不多，各地晴到多雲，僅東南部、恆春半島有零星短暫降雨；周日至下周三迎風面的基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有零星短暫雨。

高溫 氣溫 輻射 冷氣團 低溫

大陸冷氣團來襲！明天各地降溫明顯 最冷時間曝光「低溫僅9度」

明天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，中央氣象署預報員林定宜表示，最冷時間點落在周五至周六清晨，低溫下探9度，周六白天起至下周三逐漸回暖，但中南部需留意日夜溫差大。

台鐵平交道連兩起撞擊事故 北部地區大誤點最多123分鐘

台鐵今下午4時一名老翁闖平交道遭輾斃，導致鶯歌=桃園間列車延誤，晚間7時8分再發生小客車闖新埔-通霄間秋茂園平交道，遭貨物列車撞擊，小客車駕駛逃離未受傷，目前新埔=通霄間暫以西正線單線雙向行車。北部地區列車大誤點，民眾怨聲載道，新北、汐止、基隆等多處車站列車都有延誤，最多延誤124分鐘。

蕭美琴參觀台灣燈會逛2小時 工作人員開道趕人惹民怨

副總統蕭美琴今天參觀台灣燈會，走訪燈區約2小時，先進入TECH WORLD台灣館，隨後至主燈區欣賞花燈，由工作人員引導介紹，在無人機造型花燈前合影，再到主舞台欣賞主燈燈光秀，最後到人氣爆棚的超級瑪利歐燈區參觀，在瑪利歐主燈前戴上星星髮箍合影。

國旅平日補助4月上路恐跳票 不排除明年才啟動

為鼓勵民眾平日出遊，交通部觀光署原訂今年4月起將推出5大平日旅遊補助，自由行及團體旅遊都能受惠，還有生日住宿金，但中央今年度總預算迄今仍卡關，平日國旅補助4月上路恐無望，觀光署坦言，若6月前預算未通過，將延至9月執行，甚至不排除明年才推動。

台鐵一天2起事故！小客車闖平交道遭列車撞擊 新埔-通霄單向雙線行駛

台鐵今下午4時才發生70翁闖平交道遭輾斃，導致鶯歌=桃園間列車延誤的死傷事件，晚間7時8分再發生小客車闖新埔-通霄講秋茂園平交道，遭貨物列車撞擊，台鐵公司表示，小客車駕駛已逃離未受傷，目前新埔=通霄間暫以西正線單線雙向行車。

別將眼鏡帶進浴室！驗光師急籲「放過你的錢包」 苦主哀號：高度近視走不出來

你在洗澡時會習慣把眼鏡帶進浴室嗎？小心這個動作成為眼鏡和錢包的「無聲殺手」！近日一位驗光師在Threads發文示警，呼籲民眾洗澡時務必讓眼鏡在浴室外「休息」…

