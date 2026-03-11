大陸冷氣團來襲！明天各地降溫明顯 最冷時間曝光「低溫僅9度」

明天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，中央氣象署預報員林定宜表示，最冷時間點落在周五至周六清晨，低溫下探9度，周六白天起至下周三逐漸回暖，但中南部需留意日夜溫差大。

林定宜說，目前在鵝鑾鼻東南東方2180公里的鸚鵡颱風，未來將朝東北東轉東北方前進，對台灣沒有影響。

未來1周天氣部分，林定宜指出，明（12日）另一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，清晨受到輻射冷卻影響，各地溫度偏低，且越晚越冷，北部、東北部整天低溫11至13度、高溫19至21度，南部、花東低溫15至17度、高溫29度，需留意日夜溫差大。

周五、周六清晨（13、14日）為最冷時間點，中部以北、東北部局部地區下探9度，其他地區低溫13至15度。周六起冷氣團逐漸減弱，清晨受到輻射冷卻影響，感受仍偏冷，白天起氣溫回升；周日至下周三（15至18日）氣溫逐步回暖，早晚偏涼，中南部需注意日夜溫差大。

降雨部分，明天僅東半部、恆春半島有零星短暫雨；周五、周六水氣不多，各地晴到多雲，僅東南部、恆春半島有零星短暫降雨；周日至下周三迎風面的基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有零星短暫雨。