蕭美琴參觀台灣燈會逛2小時 工作人員開道趕人惹民怨

副總統蕭美琴今天參觀台灣燈會，走訪燈區約2小時，先進入TECH WORLD台灣館，隨後至主燈區欣賞花燈，由工作人員引導介紹，在無人機造型花燈前合影，再到主舞台欣賞主燈燈光秀，最後到人氣爆棚的超級瑪利歐燈區參觀，在瑪利歐主燈前戴上星星髮箍合影。

蕭美琴從TECH WORLD台灣館出來後，先至嘉義優鮮展場參觀，隨後走進主燈區，工作人員沿路高喊「不好意思」，舉起雙臂阻擋民眾，包括坐輪椅的人、由人攙扶的長者，還有推著嬰兒車的夫妻，為蕭美琴清出一條通道，穿過重重人潮賞燈約1小時，引起在場民眾不滿抱怨。

蕭美琴看完主燈區後，由工作人員引導走上主舞台座位區，欣賞主燈「神沐-世界的阿里山」燈光秀，看完後走至瑪利歐燈區，當時瑪利歐主燈前人潮眾多，工作人員不斷向民眾道歉，努力排除人潮，清空瑪利歐主燈前空間，讓蕭美琴一行人可以在瑪利歐主燈前合影。

立委蔡易餘送上瑪利歐周邊商品，蕭美琴戴上星星髮箍，開心抱著食人花造型拖鞋合影，也與大家一起擺出瑪利歐跳躍姿勢，最後走至博學路坐車離開。蕭美琴行程未接受聯訪，全程心情愉悅，還為水上鄉長林緗亭的TEAM TAIWAN背心簽名，還有許多民眾高喊「副總統好」。

副總統蕭美琴今天參觀台灣燈會，在瑪利歐主燈前擺出跳躍姿勢。記者黃于凡／攝影

副總統蕭美琴在嘉義優鮮展售店外，提筆為水上鄉長林緗亭的背心簽名。記者黃于凡／攝影

副總統蕭美琴今天參觀台灣燈會，在主燈區參觀約1小時。記者黃于凡／攝影

副總統蕭美琴今天參觀台灣燈會，工作人員高喊不好意思，引導民眾讓出通道。記者黃于凡／攝影