快訊

北部地區大誤點！台鐵平交道連兩起撞擊事故 列車動態「一片紅」

玩大怒神嘔吐送醫亡…家屬求償千萬判免賠 六福村回應曝光

獨／曾去過張國榮房間 辛曉琪回憶兩人相處細節「完全不擺架子」

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭美琴參觀台灣燈會逛2小時 工作人員開道趕人惹民怨

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
副總統蕭美琴今天參觀台灣燈會，在無人機造型花燈前合影。記者黃于凡／攝影
副總統蕭美琴今天參觀台灣燈會，在無人機造型花燈前合影。記者黃于凡／攝影

副總統蕭美琴今天參觀台灣燈會，走訪燈區約2小時，先進入TECH WORLD台灣館，隨後至主燈區欣賞花燈，由工作人員引導介紹，在無人機造型花燈前合影，再到主舞台欣賞主燈燈光秀，最後到人氣爆棚的超級瑪利歐燈區參觀，在瑪利歐主燈前戴上星星髮箍合影。

蕭美琴從TECH WORLD台灣館出來後，先至嘉義優鮮展場參觀，隨後走進主燈區，工作人員沿路高喊「不好意思」，舉起雙臂阻擋民眾，包括坐輪椅的人、由人攙扶的長者，還有推著嬰兒車的夫妻，為蕭美琴清出一條通道，穿過重重人潮賞燈約1小時，引起在場民眾不滿抱怨。

蕭美琴看完主燈區後，由工作人員引導走上主舞台座位區，欣賞主燈「神沐-世界的阿里山」燈光秀，看完後走至瑪利歐燈區，當時瑪利歐主燈前人潮眾多，工作人員不斷向民眾道歉，努力排除人潮，清空瑪利歐主燈前空間，讓蕭美琴一行人可以在瑪利歐主燈前合影。

立委蔡易餘送上瑪利歐周邊商品，蕭美琴戴上星星髮箍，開心抱著食人花造型拖鞋合影，也與大家一起擺出瑪利歐跳躍姿勢，最後走至博學路坐車離開。蕭美琴行程未接受聯訪，全程心情愉悅，還為水上鄉長林緗亭的TEAM TAIWAN背心簽名，還有許多民眾高喊「副總統好」。

副總統蕭美琴今天參觀台灣燈會，在瑪利歐主燈前擺出跳躍姿勢。記者黃于凡／攝影
副總統蕭美琴今天參觀台灣燈會，在瑪利歐主燈前擺出跳躍姿勢。記者黃于凡／攝影

副總統蕭美琴在嘉義優鮮展售店外，提筆為水上鄉長林緗亭的背心簽名。記者黃于凡／攝影
副總統蕭美琴在嘉義優鮮展售店外，提筆為水上鄉長林緗亭的背心簽名。記者黃于凡／攝影

副總統蕭美琴今天參觀台灣燈會，在主燈區參觀約1小時。記者黃于凡／攝影
副總統蕭美琴今天參觀台灣燈會，在主燈區參觀約1小時。記者黃于凡／攝影

副總統蕭美琴今天參觀台灣燈會，工作人員高喊不好意思，引導民眾讓出通道。記者黃于凡／攝影
副總統蕭美琴今天參觀台灣燈會，工作人員高喊不好意思，引導民眾讓出通道。記者黃于凡／攝影

副總統蕭美琴今天參觀台灣燈會，在瑪利歐主燈前戴上星星髮箍。記者黃于凡／攝影
副總統蕭美琴今天參觀台灣燈會，在瑪利歐主燈前戴上星星髮箍。記者黃于凡／攝影

林緗亭 蔡易餘 台灣燈會 蕭美琴

延伸閱讀

蕭副總統祈福Team Taiwan 像燈會一樣閃亮

台灣燈會在嘉義 12日邀民眾陪媽祖賞燈

點亮元宵！台灣燈會開幕 21公尺高主燈+焰火秀引爆全場

台灣燈會嘉縣開幕 賴總統：與過往諸多不同 「希望點亮台灣」

相關新聞

台鐵平交道連兩起撞擊事故 北部地區大誤點最多123分鐘

台鐵今下午4時一名老翁闖平交道遭輾斃，導致鶯歌=桃園間列車延誤，晚間7時8分再發生小客車闖新埔-通霄間秋茂園平交道，遭貨物列車撞擊，小客車駕駛逃離未受傷，目前新埔=通霄間暫以西正線單線雙向行車。北部地區列車大誤點，民眾怨聲載道，新北、汐止、基隆等多處車站列車都有延誤，最多延誤124分鐘。

蕭美琴參觀台灣燈會逛2小時 工作人員開道趕人惹民怨

副總統蕭美琴今天參觀台灣燈會，走訪燈區約2小時，先進入TECH WORLD台灣館，隨後至主燈區欣賞花燈，由工作人員引導介紹，在無人機造型花燈前合影，再到主舞台欣賞主燈燈光秀，最後到人氣爆棚的超級瑪利歐燈區參觀，在瑪利歐主燈前戴上星星髮箍合影。

國旅平日補助4月上路恐跳票 不排除明年才啟動

為鼓勵民眾平日出遊，交通部觀光署原訂今年4月起將推出5大平日旅遊補助，自由行及團體旅遊都能受惠，還有生日住宿金，但中央今年度總預算迄今仍卡關，平日國旅補助4月上路恐無望，觀光署坦言，若6月前預算未通過，將延至9月執行，甚至不排除明年才推動。

台鐵一天2起事故！小客車闖平交道遭列車撞擊 新埔-通霄單向雙線行駛

台鐵今下午4時才發生70翁闖平交道遭輾斃，導致鶯歌=桃園間列車延誤的死傷事件，晚間7時8分再發生小客車闖新埔-通霄講秋茂園平交道，遭貨物列車撞擊，台鐵公司表示，小客車駕駛已逃離未受傷，目前新埔=通霄間暫以西正線單線雙向行車。

別將眼鏡帶進浴室！驗光師急籲「放過你的錢包」 苦主哀號：高度近視走不出來

你在洗澡時會習慣把眼鏡帶進浴室嗎？小心這個動作成為眼鏡和錢包的「無聲殺手」！近日一位驗光師在Threads發文示警，呼籲民眾洗澡時務必讓眼鏡在浴室外「休息」…

交友不怕再被宰！政院拍板新制：契約審閱期至少3天、入會費上限5%

行政院副院長鄭麗君11日主持「行政院消費者保護會」，會中通過內政部新訂定的「交友媒合服務定型化契約應記載及不得記載事項」，規範婚友社等實體聯誼活動，契約審閱期至少3日、入會費上限為總費用5％，至於網路交友，內政部預計下半年提出專屬草案規範。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。