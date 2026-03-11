台鐵平交道連兩起撞擊事故 北部地區大誤點最多123分鐘

台鐵今下午4時一名老翁闖平交道遭輾斃，導致鶯歌=桃園間列車延誤，晚間7時8分再發生小客車闖新埔-通霄間秋茂園平交道，遭貨物列車撞擊，小客車駕駛逃離未受傷，目前新埔=通霄間暫以西正線單線雙向行車。北部地區列車大誤點，民眾怨聲載道，新北、汐止、基隆等多處車站列車都有延誤，最多延誤124分鐘。

台鐵公司表示，今天下午4時18分於桃園=鶯歌間西正線（K54+933），一男侵入路線遭2194次區間車撞及死亡，桃園=鶯歌間以東正線單線雙向行車，晚間6時48分桃園=鶯歌間恢復雙線正常行車，造成旅客不便，台鐵公司深致歉忱。

今晚7時08分於新埔=通霄間東正線秋茂園平交道（K155+517）又因一輛小客車違規闖越平交道，致遭7501次貨車撞及，小客車駕駛已逃離未受傷，新埔=通霄間暫以西正線單線雙向行車。

今晚8時查詢台鐵列車動態一片「紅通通」，北部地區多列車都誤點，苗栗、新北多處車站、汐止、基隆都有民眾反映列車誤點，怨聲載道。

台鐵通報，因為兩起平交道事故，還有號誌故障等，北部地區多列車都誤點。今天其他通報還有1134次區間車誤點、二結站號誌故障、瑞芳站轉轍器故障、3035次區間快車彰化更換編組、2254次嘉義站處理旅客事宜等。