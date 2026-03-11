聽新聞
0:00 / 0:00
台鐵平交道連兩起撞擊事故 北部地區大誤點最多123分鐘
台鐵今下午4時一名老翁闖平交道遭輾斃，導致鶯歌=桃園間列車延誤，晚間7時8分再發生小客車闖新埔-通霄間秋茂園平交道，遭貨物列車撞擊，小客車駕駛逃離未受傷，目前新埔=通霄間暫以西正線單線雙向行車。北部地區列車大誤點，民眾怨聲載道，新北、汐止、基隆等多處車站列車都有延誤，最多延誤124分鐘。
台鐵公司表示，今天下午4時18分於桃園=鶯歌間西正線（K54+933），一男侵入路線遭2194次區間車撞及死亡，桃園=鶯歌間以東正線單線雙向行車，晚間6時48分桃園=鶯歌間恢復雙線正常行車，造成旅客不便，台鐵公司深致歉忱。
今晚7時08分於新埔=通霄間東正線秋茂園平交道（K155+517）又因一輛小客車違規闖越平交道，致遭7501次貨車撞及，小客車駕駛已逃離未受傷，新埔=通霄間暫以西正線單線雙向行車。
今晚8時查詢台鐵列車動態一片「紅通通」，北部地區多列車都誤點，苗栗、新北多處車站、汐止、基隆都有民眾反映列車誤點，怨聲載道。
台鐵通報，因為兩起平交道事故，還有號誌故障等，北部地區多列車都誤點。今天其他通報還有1134次區間車誤點、二結站號誌故障、瑞芳站轉轍器故障、3035次區間快車彰化更換編組、2254次嘉義站處理旅客事宜等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。