蕭副總統祈福Team Taiwan 像燈會一樣閃亮

中央社／ 嘉義縣11日電
副總統蕭美琴今天參觀台灣燈會，在瑪利歐主燈前戴上星星髮箍。聯合報系記者黃于凡／攝影 黃于凡
副總統蕭美琴今天參觀台灣燈會，在瑪利歐主燈前戴上星星髮箍。聯合報系記者黃于凡／攝影 黃于凡

副總統蕭美琴今天傍晚抵達嘉義縣參觀2026台灣燈會，除進入TECHWORLD、嘉義優鮮館，還逛了大半個燈區，並在祈福卡上寫下「Team Taiwan，一直像燈會一樣閃亮」。

蕭副總統在嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘陪同下看台灣燈會，隨著導覽人員一一瞭解各燈座創作的資訊，並欣賞「光沐－世界的阿里山」主燈秀。蕭副總統的出現引起看燈會民眾一陣騷動，紛紛拿手機搶拍。

水上鄉長林緗亭則拿著瑪利歐問號磚塊小提燈給副總統簽名，副總統在小提燈上寫上「水上加油」；林緗亭自我介紹是水上鄉長，不過水上沒有水；副總統說每次坐飛機來嘉義，都會降落水上機場，還打趣說「還好是水上，不是火上」。

蕭副總統參觀瑪利歐燈區後結束今天行程，離開前蔡易餘特別贈送瑪利歐食人花造型拖鞋給副總統，要讓副總統留下美好回憶；今天蕭副總統在燈區停留了近2小時。

林緗亭 燈會 翁章梁

相關新聞

台鐵平交道連兩起撞擊事故 北部地區大誤點最多123分鐘

台鐵今下午4時一名老翁闖平交道遭輾斃，導致鶯歌=桃園間列車延誤，晚間7時8分再發生小客車闖新埔-通霄間秋茂園平交道，遭貨物列車撞擊，小客車駕駛逃離未受傷，目前新埔=通霄間暫以西正線單線雙向行車。北部地區列車大誤點，民眾怨聲載道，新北、汐止、基隆等多處車站列車都有延誤，最多延誤124分鐘。

蕭美琴參觀台灣燈會逛2小時 工作人員開道趕人惹民怨

副總統蕭美琴今天參觀台灣燈會，走訪燈區約2小時，先進入TECH WORLD台灣館，隨後至主燈區欣賞花燈，由工作人員引導介紹，在無人機造型花燈前合影，再到主舞台欣賞主燈燈光秀，最後到人氣爆棚的超級瑪利歐燈區參觀，在瑪利歐主燈前戴上星星髮箍合影。

國旅平日補助4月上路恐跳票 不排除明年才啟動

為鼓勵民眾平日出遊，交通部觀光署原訂今年4月起將推出5大平日旅遊補助，自由行及團體旅遊都能受惠，還有生日住宿金，但中央今年度總預算迄今仍卡關，平日國旅補助4月上路恐無望，觀光署坦言，若6月前預算未通過，將延至9月執行，甚至不排除明年才推動。

台鐵一天2起事故！小客車闖平交道遭列車撞擊 新埔-通霄單向雙線行駛

台鐵今下午4時才發生70翁闖平交道遭輾斃，導致鶯歌=桃園間列車延誤的死傷事件，晚間7時8分再發生小客車闖新埔-通霄講秋茂園平交道，遭貨物列車撞擊，台鐵公司表示，小客車駕駛已逃離未受傷，目前新埔=通霄間暫以西正線單線雙向行車。

別將眼鏡帶進浴室！驗光師急籲「放過你的錢包」 苦主哀號：高度近視走不出來

你在洗澡時會習慣把眼鏡帶進浴室嗎？小心這個動作成為眼鏡和錢包的「無聲殺手」！近日一位驗光師在Threads發文示警，呼籲民眾洗澡時務必讓眼鏡在浴室外「休息」…

交友不怕再被宰！政院拍板新制：契約審閱期至少3天、入會費上限5%

行政院副院長鄭麗君11日主持「行政院消費者保護會」，會中通過內政部新訂定的「交友媒合服務定型化契約應記載及不得記載事項」，規範婚友社等實體聯誼活動，契約審閱期至少3日、入會費上限為總費用5％，至於網路交友，內政部預計下半年提出專屬草案規範。

