蕭副總統祈福Team Taiwan 像燈會一樣閃亮

副總統蕭美琴今天傍晚抵達嘉義縣參觀2026台灣燈會，除進入TECHWORLD、嘉義優鮮館，還逛了大半個燈區，並在祈福卡上寫下「Team Taiwan，一直像燈會一樣閃亮」。

蕭副總統在嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘陪同下看台灣燈會，隨著導覽人員一一瞭解各燈座創作的資訊，並欣賞「光沐－世界的阿里山」主燈秀。蕭副總統的出現引起看燈會民眾一陣騷動，紛紛拿手機搶拍。

水上鄉長林緗亭則拿著瑪利歐問號磚塊小提燈給副總統簽名，副總統在小提燈上寫上「水上加油」；林緗亭自我介紹是水上鄉長，不過水上沒有水；副總統說每次坐飛機來嘉義，都會降落水上機場，還打趣說「還好是水上，不是火上」。

蕭副總統參觀瑪利歐燈區後結束今天行程，離開前蔡易餘特別贈送瑪利歐食人花造型拖鞋給副總統，要讓副總統留下美好回憶；今天蕭副總統在燈區停留了近2小時。