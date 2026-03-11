台鐵一天2起事故！小客車闖平交道遭列車撞擊 新埔-通霄單向雙線行駛

台鐵今下午4時才發生70翁闖平交道遭輾斃，導致鶯歌=桃園間列車延誤的死傷事件，晚間7時8分再發生小客車闖新埔-通霄講秋茂園平交道，遭貨物列車撞擊，台鐵公司表示，小客車駕駛已逃離未受傷，目前新埔=通霄間暫以西正線單線雙向行車。

新北市鶯歌區一名70餘歲的袁姓老翁，今下午4時許騎機車闖越火車平交道，結果遭台鐵2194區間車當場輾斃，導致桃園=鶯歌間受影響，一度只能以東正線單線雙向行車，2194次旅客於下午5時29分由1222次接駁完畢。

台鐵公司指出，今（11日）晚間7時8分，於新埔-通霄間東正線秋茂園平交道（K155+517），再發生一輛小客車違規闖越平交道，致遭7501次（貨列）撞及。

台鐵表示，本公司立即通知鐵路警察前往現場處理。小客車駕駛已逃離未受傷，即時起新埔-通霄間暫以西正線單線雙向行車，後續由鐵路的警察持續處理中。