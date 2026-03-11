70歲翁闖平交道遭區間車輾斃 台鐵鶯歌-桃園列車延誤現已恢復行駛

新北市鶯歌區一名70餘歲的袁姓老翁，今下午4時許騎機車闖越火車平交道，結果遭台鐵區間車當場輾斃，台鐵鶯歌-桃園受到影響，暫以東正線單線雙向行車，上、下行各次列車均有延誤。台鐵公司表示，事發當下已協助旅客搭乘其他班次，目前鶯歌=桃園間已恢復正常行駛。

新北市鶯歌區一名70餘歲的袁姓老翁，今下午4時許騎機車闖越火車平交道，結果遭台鐵區間車當場輾斃，轄區警方已封鎖現場採證及調閱相關監視器，以釐清意外發生經過。

據了解，案發時死者騎機車行經鶯歌鳳一路、大湖路的鳳鳴平交道時，疑似闖越平交道，遭北上的台鐵2194班次區間車直接撞擊。救護人員到場時，死者已失去呼吸心跳明顯死亡，後續將由警方接手調查事發經過。

台鐵公司說明，今（11日）下午4時18分於桃園=鶯歌間西正線（K54+933），一民眾侵入路線遭2194次區間車撞及，本公司立即通知119及鐵路警察至現場處理，桃園=鶯歌間以東正線單線雙向行車，2194次旅客於17時29分由1222次接駁完畢。

台鐵表示，鐵路警察於晚間6時42分蒐證完畢列車放行，晚間6時48分桃園=鶯歌間恢復雙線正常行車，造成旅客不便，台鐵公司深致歉忱。