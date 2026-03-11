國旅平日補助4月上路恐跳票 不排除明年才啟動

為鼓勵民眾平日出遊，交通部觀光署原訂今年4月起將推出5大平日旅遊補助，自由行及團體旅遊都能受惠，還有生日住宿金，但中央今年度總預算迄今仍卡關，平日國旅補助4月上路恐無望，觀光署坦言，若6月前預算未通過，將延至9月執行，甚至不排除明年才推動。

觀光署規畫今年4月起推出5大平日國旅補助，包含平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿、企業員工園內旅遊獎勵、Taiwan PASS優惠等。補助時間從今年4至6月，跳過暑假旺季，並在4月一口氣抽出12個月份的生日住宿金，使用期限至2026年12月31日止。

其中受到關注的平日（周日至周四）住宿，第1晚抵用800元，連住第2晚可抵用1200元，等於每次最高可折抵2000元；生日住宿優惠則為每個月將抽出1000名壽星，可領1200元住宿金於平日使用，4月上路後將回溯至1月壽星。

但中央今年度總預算迄今仍卡在立法院，平日國旅補助4月上路恐無望，觀光署副署長黃荷婷今接受聯訪時表示，觀光署已針對國內平日旅遊補助準備好初步方案，但仍要尊重立法院預算審議，之後會依立法院通過的預算及委員的附帶決議內容，再來做滾動調整，盼帶動國內平日旅遊，除旅宿業及觀光遊樂業能提供相對優惠方案，也讓國人享有較好的旅遊品質。

針對預算未過，是否影響4月上路期程？黃荷婷坦言，立法院若在下周順利通過預算，最快可在5月推出相關補助方案，希望越快越好，但還是要等立法院的預算通過，若4月來不及就延至5月或6月，若6月前未通過，就將延至9月實施，倘若9月預算仍未過，就會延至明年啟動，但這是民眾最不願看到，還是希望今年就能通過。

黃荷婷說，由於7、8月為傳統旅遊旺季，補助方案是希望提升淡季的旅遊時段，盼補助用在刀口上；另外，若補助延至9月實施，每月的生日住宿禮金也會在預算通過後，盡快抽出每個月該有的份數，考量民眾請假方便性，也會盡量維持至少半年的使用期限，一般補助則是以預算用罄為止。