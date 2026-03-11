狼醫涉持兒少性影像 衛福部：函各衛生局裁處

1名羅姓婦產科醫師涉利用職務偷拍兒少性影像並散布，檢方起訴求處重刑。衛福部說，已發函相關衛生局視情節懲戒處分，而桃園市衛生局也發文該醫師任職診所為其辦理「歇業」。

這起案件源於台南市警方偵辦兒少性影像案件時，循線查獲桃園市羅姓婦產科醫師也涉案，多年來不僅利用醫師身分，藉由看診接觸病歷機會，未經允許取得多名兒童及少年病患私密部位照片，儲存在私人電腦、硬碟中，還加入多個群組散布影音，相當可惡。

羅姓醫師遭新北地檢署起訴求重刑。案件3月初移審新北地院，羅男否認散布兒少猥褻影片，法院認其有滅證、勾串之虞，裁定繼續羈押禁見。

衛生福利部醫事司副司長劉玉菁今天接受媒體聯訪表示，衛福部已正式發函給新北地檢署，請求提供詳細的犯罪狀況與羅姓醫師的自白內容；因受限於司法「偵查不公開」，案件細節尚未完全明朗，但行政機關必須同步啟動查核，以釐清其違法行為是否涉及醫療業務，及受害人是否包含其收治的病患。

劉玉菁指出，羅姓醫師目前執業登記於桃園市，桃園市衛生局已主動發文給其任職診所為羅姓醫師辦理「歇業」，在醫師懲戒委員會前，這是對病患最及時的保護措施。

由於羅姓醫師過去曾有在新竹市、桃園市、台北市等地的執業紀錄，衛福部已分別發函相關地方衛生局，要求蒐整相關執業資料。劉玉菁表示，後續將視地檢署提供的犯罪事實地點而定，若犯行橫跨多個縣市，不排除由「行為地」的衛生局各自進行懲戒處分。

媒體關切若多個衛生局同時開罰，處分是否會重複或覆蓋？劉玉菁表示，若不同地方衛生局分別做出停業處分，實務上應採取「合併疊加」方式處理，而非互相覆蓋，但具體細節仍須視後續調查事實而定。

劉玉菁說，由於羅姓醫師目前被收押，衛生局在進行行政查處程序時，確實面臨無法即時請當事人說明的情況。不過，她強調，司法羈押與行政處分是分開處理，桃園市衛生局已展現積極態度，行政機關會持續蒐整地檢署事證，確保醫療環境的安全與公正。