快訊

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…傳民眾受困 尋獲1人已無生命跡象

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

聽新聞
0:00 / 0:00

防止緣分變孽緣…消保會通過內政部交友媒合服務定型契約 入會費最高5%

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
立委何欣純（左起）、陳素月、邱志偉曾質疑 「交友服務消費糾紛多！定型化契約仍牛步？」。圖／聯合報系資料照片
立委何欣純（左起）、陳素月、邱志偉曾質疑 「交友服務消費糾紛多！定型化契約仍牛步？」。圖／聯合報系資料照片

台灣邁入單身社會，許多民眾為追求良緣，不惜繳付高額費用參加婚友社，引發眾多消費爭議。為了防止「緣分」變糾紛，內政部訂定「交友媒合服務定型化契約應記載及不得記載事項」，今於行政院消費者保護會通過，針對提供實體交友媒合服務收取費用之定型化契約，明定契約審閱期至少3日，入會費最高也不得逾契約總費用之5%。

內政部並於會中表示，規劃於今年下半年提出適用於網路交友媒合服務的定型化契約應記載及不得記載事項草案。

曾有民眾向立委投訴，跟婚友社簽訂契約，要求解約時卻遭業者要求高額解約金及其他費用，甚至出現服務費用8萬，違約金竟高達6萬，呼籲內政部訂定「交友媒合服務定型化契約應記載及不得記載事項」。消保處也曾在2022年公布交友爭議申訴案件，一年近500件，逾九成是男性，年齡則以23至32歲的8年級生占五成最高。

交友消費糾紛包括透過交友App或交友網站平台認識網友，卻被推銷美容商品及課程；或是在不知情下被誤導，簽訂「分期無擔保借貸契約」，交友卻負擔大筆債款。還有人繳完費用後卻被告知排約要另繳費用，參加聯誼活動要另繳費用，被勸說升等VIP更要繳大筆費用。也有人解約被索取建檔費、影音課程費等高額違約金，金額高達10多萬元。

為保障消費者權益，內政部新訂「交友媒合服務定型化契約應記載及不得記載事項」，針對提供實體交友媒合服務訂定定型化契約，今送行政院消費者保護會審查並通過。

契約中也明定，如果消費者預付逾5萬元，業者應提供履約保障，並明確規範契約終止權與退費標準，禁止業者於契約中約定自動續約或要求消費者提供票據擔保。

消費者 契約 內政部

延伸閱讀

保障消費者權益 北市訂定「道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」

女網友謊稱交友結緣男子差點被騙錢 大雅警阻詐34萬

犬貓美容契約上路 北市動保處3月16日查核552家業者

拖吊業者亂開價 立委要求修法納管

相關新聞

10縣市12日晨低溫探10度 週末前日夜溫差大

氣象署表示，明晨台中以北、彰化、嘉義等10縣市注意攝氏10度左右低溫，明天白天冷空氣南下，中部以北愈晚愈冷，預估13、1...

漏水率全台第一縣市是它 搶救全台漏水率去年省下1350萬噸自來水

水資源日益珍貴，降低供水損失是全球自來水事業的重要課題，台水公司漏水率曾經高達19.55％，經過十多年降低漏水率計畫的執行，目前漏水率已降至11.99％，未來降漏目標是121年降至9.77％，趕上先進國家水準。不過，基隆市、屏東縣、花蓮縣的漏水率仍是相當驚人，是全台漏水率最高前三名。

國旅補助預算卡關 觀光署：恐延至2027年

觀光署原本預計今年4月要推出國旅補助，但因預算尚未通過仍卡關。觀光署表示，若下週順利通過預算的話，評估最快可在5月推出，...

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

台鐵再傳死傷事故，今下午4時18分，台鐵鶯歌-桃園間受到死傷事故影響，鶯歌=桃園間暫以東正線單線雙向行車，上、下行各次列車均有延誤，恢復時間還在評估中。

日夜溫差達10度中風機率大增 國健署：做不到這3件事快就醫

雖進入3月，近期氣溫仍明顯下降，中央氣象署天氣預報指出，本周將有2波冷氣團報到，日夜溫差恐高達10度，衛福部國健署長沈靜芬提醒，劇烈溫差會導致血管強烈收縮，導致血壓升高，增加急性中風與心肌梗塞風險，三高、心血管疾病患者及高齡族群，應避開低溫時段出門，如出現胸痛、手臂疼痛等中風警訊，應盡快就醫避免釀成憾事。

郵輪爽吃3天「動手摳便」！男菊花炸裂噴血 醫直呼最棘手病況

一名60多歲男子辛苦工作一輩子，特地買下豪華郵輪船票，打算帶著太太好好享受旅程，沒想到卻演變成一場驚魂記。男子在郵輪上連續三天大吃大喝，結果引發嚴重便秘，情急之下試圖「動手自救」，不料用力過猛，瞬間出現劇痛並伴隨噴射狀大出血，嚇壞一旁的太太。由於身處茫茫大海中，只能先靠止痛與止血藥物勉強撐住，直到郵輪靠岸後才緊急就醫，最終確診為「第四級脫垂痔瘡」並接受手術治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。