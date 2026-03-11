天氣看似晴朗卻感寒冷 應注意這疾病上身…振興醫院曝9大生活心法

最近天氣起伏不穩定，看似天氣晴朗，但氣溫偏低，讓人常常誤判，未做好身體保暖，反而增加腦中風機會。振興醫院於臉書表示，腦中風是全球死亡與失能的主因，國人終生發生率高達六分之一，危險因子包括心律不整、三高（血壓、血糖、血脂）及不良生活習慣，若符合任三項，即為腦中風的中風高危險群，若要避免腦中風，應隨時注意九大生活心法。

振興醫院指出，腦中風兩大類型分為血管阻塞的「缺血性中風」，與血管破裂的「出血性中風」。預防中風的9 大生活心法，包括定期透過健檢、檢查及早掌握三高數值，且每天應規律運動30分鐘，降低血脂與體重，並維持BMI於18.5至24。飲食方面應清淡，少吃高鈉、油炸物。

菸酒更是引發腦中風的危險因子，因此應果斷戒菸，避免尼古丁加速動脈硬化，並控制飲酒，每天酒精不超過60毫升。一定要做好慢性病控制，遵從醫囑穩定控制血壓、血糖。同時減輕壓力，低溫時注意保暖。以及藥物順從，若有心臟病或心律不整患者應按時服藥。

一旦不慎中風，應掌握「黃金3小時」就醫與「術後3個月」復健，是減輕神經損傷、找回生活品質的關鍵。

預防中風的9大生活心法：