別將眼鏡帶進浴室！驗光師急籲「放過你的錢包」 苦主哀號：高度近視走不出來

你在洗澡時會習慣把眼鏡帶進浴室嗎？小心這個動作成為眼鏡和錢包的「無聲殺手」！近日一位驗光師在Threads發文示警，呼籲民眾洗澡時務必讓眼鏡在浴室外「休息」，並詳細解釋原因。該貼文在Threads已達到破百萬瀏覽次數，不少高度近視者哀嘆「沒眼鏡看不見」，也有苦主分享慘痛經驗，直言「真的洗到膜不見」。

一位驗光師在社群平台Threads上分享冷知識，他用一句話簡潔呼籲脆友：「洗澡時候不要把眼鏡帶進去浴室」，並解釋原因。

該驗光師提到，由於浴室的熱氣會讓鏡片多層膜受損脫膜，導致戴上眼鏡後視線會像起霧一樣，這是不可逆的傷害；而第2個原因是浴室的水氣會讓眼鏡的金屬零件生鏽氧化，「你的鼻墊就是這樣默默變綠的」。最後，驗光師也呼籲廣大網友放過自己的眼鏡和錢包，「洗澡時請讓它在外面休息」。

脆文曝光後，網友紛紛直呼長知識了，「留友看，謝謝驗光師提醒」、「你會不會太晚分享了」、「戴了眼鏡三十年才知道，有沒有太遲」、「謝謝學會了，之前都戴著眼鏡洗澡」；更有過來人以自身慘痛經驗示警其他網友，「我之前戴眼鏡進去洗三溫暖，蒸氣室出來真的膜不見一層，後來只好換新的，完全不能用了」、「這題我知道！因為脫膜了」、「這是真的，我的第一副眼鏡的抗藍光鍍層就是這樣壞掉的」。

不過也有許多人坦言，由於高度近視，一定得戴著眼鏡進入浴室，否則「會走不出來」，「高度近視的人不得不戴，因為整個很模糊反而很危險…」、「可是近視超深的人沒有戴眼鏡進去，感覺連蓮蓬頭都要摸很久」、「對於大近視的人來說，有困難！真的！沒戴眼鏡根本走不進浴室啊啊啊啊啊」、「道理我懂，但一樣要帶進去洗，高度近視的人不能離開眼鏡。的確，眼鏡有脫模，鼻墊也變綠，所以我常去更換」。對此，也有網友分享自己的做法，只要將舊的眼鏡留著，除了預防現在佩戴的眼鏡壞掉，可以當備用眼鏡以外，如果去游泳、泡溫泉的時候也可以使用，「反正舊的不怕脫模」。

該驗光師也在留言科普「脫膜」的定義，他提到，脫膜比較像是鏡片上面會有一層霧霧的膜，當眼鏡鏡片照光時，出現亮點或是模糊的區塊，沒辦法看清楚，便是眼鏡脫膜，「只好花錢消災了」。

正確的使用才能延長眼鏡的壽命，過去聯合新聞網就曾報導，不少眼鏡族習慣在鏡片髒了之後，直接用眼鏡布乾擦，但專業眼鏡師卻警告，這種做法其實是在「刮傷鏡片」。對此，也有眼鏡行老闆表示，清潔眼鏡的正確做法，應該是先用自來水沖洗整副眼鏡，再用乾淨柔軟的紙巾或眼鏡布輕拍擦乾，避免水滴留下痕跡，甚至導致難以除去的「水痕」。