最強農會聯名！故宮南院「神級甜點」一顆120元 網讚爆：神仙美味

去嘉義故宮南院除了看展覽，千萬別錯過冰櫃裡的「隱藏版神級甜點」！近日，有網友分享在故宮南院買到一款「柿子烏龍茶冰」，Ｑ彈的柿餅包覆著濃郁的茶香冰淇淋，貼文一出，更釣出大批內行網友，直指這款冰品在原產地農會已經缺貨長達一年，直呼「有看到現貨麻煩一次買十顆！」

原PO在Threads發文並附上照片，強力推薦大家逛完故宮南院，一定要去紀念品區的冰櫃拿這款「柿子烏龍茶冰」。她形容，外層的柿餅口感Q彈，烏龍茶冰淇淋內餡香氣濃郁，甚至還能清楚看見類似茶葉的微小顆粒，兩者搭配在一起「超搭超好吃」。

這篇推坑文迅速引發熱議，吃過的網友紛紛留言附和，「這非常好吃」、「神奇的是分開單吃很普，一起吃超好吃」。不過，也有一票「買不到」的苦主紛紛大喊羨慕，「可惡，農會斷貨好久我都訂不到」、「準備直接跟農會回購結果網站顯示缺貨」、「農會到現在都缺貨…我已經看一年了」。

根據故宮網路商城資料顯示，這款名為「柿果子冰淇淋-阿里山青心烏龍茶」的冰品，單顆售價120元，其創意靈感更是源自於院藏品《萬壽無疆二冊 (上) 冊 壽綿萬禩》，是故宮與嘉義縣番路鄉農會的聯名心血結晶，將在地特產柿餅與阿里山青心烏龍茶完美結合，成功為傳統農產品打開全新銷路。

雖然故宮南院的冰櫃被網友視為「尋寶聖地」，但想吃也得碰運氣。有網友曾在Instagram特別發文提醒，這款聯名冰淇淋每日配額極少，平日僅限量120個、假日限量240個。據現場經驗，通常在早上11點前就會被遊客搶購一空，呼籲想嘗鮮的民眾務必趁早，以免向隅。