鋼琴家兼指揮反田恭平再訪台 旅人視角看待演出

中央社／ 台北11日電

蕭邦國際鋼琴大賽銀獎得主反田恭平不但琴藝獨特，也身兼指揮。他表示，自己像「旅人」，「每一次演出都是一段旅程，每一次登台都會改變我看待世界的方式。」

睽違1年再度來台，反田恭平（Kyohei Sorita）透過NSO國家交響樂團發布的新聞稿表示，台灣對他而言具備極其特殊的地位，「每次來演出都像是探望老友，而且台灣聽眾欣賞音樂時，帶有一種純粹的真誠，有一種無需語言解釋的默契。」

出生於東京的反田恭平，2021年在第18屆國際蕭邦鋼琴大賽榮獲銀獎，成為半個世紀以來首位獲此殊榮的日本鋼琴家。反田恭平也是日本國家交響樂團（Japan National Orchestra）的創辦人、製作人與指揮，同時經營自己的唱片品牌NOVA，舞台上下都展現卓越的影響力與行動力。

反田恭平表示，也許台灣的聽眾會注意到，「我現在的詮釋方式更加完整且宏觀。」他有感覺自己正不斷重新定義「藝術家」身分，「這段旅程仍在繼續，我也期待透過音樂將當下的自己傳遞到台灣樂迷心中。」

反田恭平將與NSO國家交響樂團合作布拉姆斯「第一號鋼琴協奏曲」，「這是一部誠實面對人性掙扎的巨作，我在這部作品中感受到的靈魂，是一種誠實面對生命的決心。」反田恭平分享，布拉姆斯寫作這首曲子時非常年輕，卻已蘊含驚人的情感深度，「它提醒我，音樂可以同時表達出我們的強大與脆弱。」

這場「極境琴語」音樂會將於3月15日演出，由奧勒岡交響樂團音樂總監大衛．丹茲麥爾（DavidDanzmayr）指揮，其他曲目還包括西貝流士「第一號交響曲」等。反田恭平在18日也將舉行一場鋼琴獨奏會，演繹布拉姆斯與蕭邦的經典鋼琴作品。

東京 鋼琴 音樂

