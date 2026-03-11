快訊

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…傳民眾受困 尋獲1人已無生命跡象

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

聽新聞
0:00 / 0:00

10縣市12日晨低溫探10度 週末前日夜溫差大

中央社／ 台北11日電
明晨台中以北、彰化、嘉義等10縣市注意攝氏10度左右低溫，明天白天冷空氣南下，中部以北愈晚愈冷，預估13、14日的清晨最冷。圖／聯合報系資料照片
明晨台中以北、彰化、嘉義等10縣市注意攝氏10度左右低溫，明天白天冷空氣南下，中部以北愈晚愈冷，預估13、14日的清晨最冷。圖／聯合報系資料照片

氣象署表示，明晨台中以北、彰化、嘉義等10縣市注意攝氏10度左右低溫，明天白天冷空氣南下，中部以北愈晚愈冷，預估13、14日的清晨最冷，中部以北、東北部探9至11度，留意日夜溫差。

中央氣象署今天下午發布低溫特報，輻射冷卻影響，明天各地清晨氣溫仍低，中南部日夜溫差大。明晨至上午台中以北、彰化、南投、嘉義及金門等10縣市局部地區注意10度左右氣溫（黃色燈號），包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天清晨為輻射冷卻影響，白天起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部、東北部氣溫逐漸下降、愈晚愈冷，預估中部以北低溫11至13度，南部約15至17度，各近山區平地或河谷會再低一些；高溫部分，北部約19至21度，中部23、24度，南部上看29度，注意日夜溫差大。

林定宜表示，這波冷空氣水氣不多，降雨範圍主要在迎風面花東、恆春半島有局部短暫雨為主，基隆北海岸、大台北地區、宜蘭地區及新竹以北山區零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

林定宜提醒，明天白天起各海面、新北至屏東、台東、澎湖及馬祖地區要留意8級左右強陣風。

林定宜指出，13日受冷空氣影響、14日白天冷空氣減弱，預估13、14日的清晨最冷，中部以北、東北部9至11度，其他地區13至15度，中部以北高溫都在20度以下，僅南高屏地區高溫仍上看28、29度。

林定宜提到，13日降雨以基隆北海岸、恆春半島有零星短暫雨為主；14日風向轉偏東至東南風，雨區轉為台東地區及恆春半島有零星短暫雨。

林定宜說，15日起至19日受偏東南風影響，各地氣溫逐日回升，各地低溫約13至15度，北部高溫可逐步回升至24、25度，中部約26、27度，南部高溫變化不大。預估20日可能有另一波東北季風南下，需持續觀察。

林定宜表示，今天下午颱風鸚鵡位於鵝鑾鼻東南東方約2180公里的海面上，未來向東北方移動，可能再1、2天就會減弱成熱帶性低氣壓，對台無影響。

台中 氣溫 苗栗縣

延伸閱讀

明天小心溫差大 氣象署預告10縣市探10度以下低溫

今放晴稍回暖 明再有冷氣團襲台 中部以南低溫恐10度以下

強烈冷氣團+輻射冷卻發威 玉山凌晨零下8.9度再降瑞雪

3月倒春寒 今短暫回暖 明天再有冷空氣恐升級強烈冷氣團

相關新聞

10縣市12日晨低溫探10度 週末前日夜溫差大

氣象署表示，明晨台中以北、彰化、嘉義等10縣市注意攝氏10度左右低溫，明天白天冷空氣南下，中部以北愈晚愈冷，預估13、1...

漏水率全台第一縣市是它 搶救全台漏水率去年省下1350萬噸自來水

水資源日益珍貴，降低供水損失是全球自來水事業的重要課題，台水公司漏水率曾經高達19.55％，經過十多年降低漏水率計畫的執行，目前漏水率已降至11.99％，未來降漏目標是121年降至9.77％，趕上先進國家水準。不過，基隆市、屏東縣、花蓮縣的漏水率仍是相當驚人，是全台漏水率最高前三名。

國旅補助預算卡關 觀光署：恐延至2027年

觀光署原本預計今年4月要推出國旅補助，但因預算尚未通過仍卡關。觀光署表示，若下週順利通過預算的話，評估最快可在5月推出，...

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

台鐵再傳死傷事故，今下午4時18分，台鐵鶯歌-桃園間受到死傷事故影響，鶯歌=桃園間暫以東正線單線雙向行車，上、下行各次列車均有延誤，恢復時間還在評估中。

日夜溫差達10度中風機率大增 國健署：做不到這3件事快就醫

雖進入3月，近期氣溫仍明顯下降，中央氣象署天氣預報指出，本周將有2波冷氣團報到，日夜溫差恐高達10度，衛福部國健署長沈靜芬提醒，劇烈溫差會導致血管強烈收縮，導致血壓升高，增加急性中風與心肌梗塞風險，三高、心血管疾病患者及高齡族群，應避開低溫時段出門，如出現胸痛、手臂疼痛等中風警訊，應盡快就醫避免釀成憾事。

郵輪爽吃3天「動手摳便」！男菊花炸裂噴血 醫直呼最棘手病況

一名60多歲男子辛苦工作一輩子，特地買下豪華郵輪船票，打算帶著太太好好享受旅程，沒想到卻演變成一場驚魂記。男子在郵輪上連續三天大吃大喝，結果引發嚴重便秘，情急之下試圖「動手自救」，不料用力過猛，瞬間出現劇痛並伴隨噴射狀大出血，嚇壞一旁的太太。由於身處茫茫大海中，只能先靠止痛與止血藥物勉強撐住，直到郵輪靠岸後才緊急就醫，最終確診為「第四級脫垂痔瘡」並接受手術治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。