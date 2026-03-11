10縣市12日晨低溫探10度 週末前日夜溫差大

氣象署表示，明晨台中以北、彰化、嘉義等10縣市注意攝氏10度左右低溫，明天白天冷空氣南下，中部以北愈晚愈冷，預估13、14日的清晨最冷，中部以北、東北部探9至11度，留意日夜溫差。

中央氣象署今天下午發布低溫特報，輻射冷卻影響，明天各地清晨氣溫仍低，中南部日夜溫差大。明晨至上午台中以北、彰化、南投、嘉義及金門等10縣市局部地區注意10度左右氣溫（黃色燈號），包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天清晨為輻射冷卻影響，白天起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部、東北部氣溫逐漸下降、愈晚愈冷，預估中部以北低溫11至13度，南部約15至17度，各近山區平地或河谷會再低一些；高溫部分，北部約19至21度，中部23、24度，南部上看29度，注意日夜溫差大。

林定宜表示，這波冷空氣水氣不多，降雨範圍主要在迎風面花東、恆春半島有局部短暫雨為主，基隆北海岸、大台北地區、宜蘭地區及新竹以北山區零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

林定宜提醒，明天白天起各海面、新北至屏東、台東、澎湖及馬祖地區要留意8級左右強陣風。

林定宜指出，13日受冷空氣影響、14日白天冷空氣減弱，預估13、14日的清晨最冷，中部以北、東北部9至11度，其他地區13至15度，中部以北高溫都在20度以下，僅南高屏地區高溫仍上看28、29度。

林定宜提到，13日降雨以基隆北海岸、恆春半島有零星短暫雨為主；14日風向轉偏東至東南風，雨區轉為台東地區及恆春半島有零星短暫雨。

林定宜說，15日起至19日受偏東南風影響，各地氣溫逐日回升，各地低溫約13至15度，北部高溫可逐步回升至24、25度，中部約26、27度，南部高溫變化不大。預估20日可能有另一波東北季風南下，需持續觀察。

林定宜表示，今天下午颱風鸚鵡位於鵝鑾鼻東南東方約2180公里的海面上，未來向東北方移動，可能再1、2天就會減弱成熱帶性低氣壓，對台無影響。