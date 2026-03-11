漏水率全台第一縣市是它 搶救全台漏水率去年省下1350萬噸自來水

水資源日益珍貴，降低供水損失是全球自來水事業的重要課題，台水公司漏水率曾經高達19.55％，經過十多年降低漏水率計畫的執行，目前漏水率已降至11.99％，未來降漏目標是121年降至9.77％，趕上先進國家水準。不過，基隆市、屏東縣、花蓮縣的漏水率仍是相當驚人，是全台漏水率最高前三名。

台水公司指出，基隆市漏水率達19.34％，主要是因為基隆地形高低起伏落差大，早年管線建置依地形道路擋土牆埋設，以行經擋土牆的管線為例，多年來不斷被加固，維修難度很高，且基隆巷道較窄，維修工程進行也比較困難。

屏東縣漏水率17.82％，台水表示，主要是屏東多沙質地，管線漏水不易查覺；花蓮縣漏水率16.36％則是因為地震多，地震頻繁導致管線接頭容易鬆脫。

台水表示，113年全國平均漏水率11.99％，114年降至11.52％，減少1350萬度（1530萬立方公尺）自來水的浪費。不過降漏愈來愈困難，投入降漏經費的邊際效益降低，同時，每公里破管件數從101年的0.379件降至114年的0.18件，也顯示未來要再糾出漏水管線的困難度提高。

台水董事長李嘉榮表示，自114年起，投入8年808億元的第二期管線降漏工程計畫，其中80億元經費由行政院補助，728億元經費則靠台水自籌，二期計畫目標是將漏水率降至9.77％。

李嘉榮指出，全台自來水地下管線總長近7萬公里，由於漏水率逐步下降後，改善難度相對提升，因此採行「工程為主、維護為輔」策略，透過工程汰換與科技檢測雙軌並進，精進管網管理作為。

台水公司將全台管網劃分出約4000多個可獨立監測的小區管網，建立精細化管理基礎。在「面」的策略部分，透過自行研發的大數據漏水偵測分析系統(Water Advanced Data Analysis, WADA)，結合供水監測平台分析流量、水壓等數據，快速找出供水異常區域。

「線」的策略部分，運用噪音記錄器、多點相關儀，以及發展中的生成式AI技術，快速縮小漏水管段可能範圍。

「點」的策略部分，則是採用台水與工研院共同研發的AI輔助檢漏技術，搭配透地雷達等科技檢漏儀器設備，將漏水點精準定位至約1公尺範圍，有效降低誤判與誤挖，預計115年底前完成互動式檢漏技術功能擴充，再進一步提升檢漏效率。