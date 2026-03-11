快訊

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…傳民眾受困 尋獲1人已無生命跡象

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

聽新聞
0:00 / 0:00

漏水率全台第一縣市是它 搶救全台漏水率去年省下1350萬噸自來水

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
台水將投入8年808億元經費進行第二期管線降漏計畫，漏水率至121年可降至9.77％，達先進國家水準。圖為今年基隆市麥金路自來水管漏水，台水工程人員進場搶修情形。圖／本報資料照片
台水將投入8年808億元經費進行第二期管線降漏計畫，漏水率至121年可降至9.77％，達先進國家水準。圖為今年基隆市麥金路自來水管漏水，台水工程人員進場搶修情形。圖／本報資料照片

水資源日益珍貴，降低供水損失是全球自來水事業的重要課題，台水公司漏水率曾經高達19.55％，經過十多年降低漏水率計畫的執行，目前漏水率已降至11.99％，未來降漏目標是121年降至9.77％，趕上先進國家水準。不過，基隆市、屏東縣、花蓮縣的漏水率仍是相當驚人，是全台漏水率最高前三名。

台水公司指出，基隆市漏水率達19.34％，主要是因為基隆地形高低起伏落差大，早年管線建置依地形道路擋土牆埋設，以行經擋土牆的管線為例，多年來不斷被加固，維修難度很高，且基隆巷道較窄，維修工程進行也比較困難。

屏東縣漏水率17.82％，台水表示，主要是屏東多沙質地，管線漏水不易查覺；花蓮縣漏水率16.36％則是因為地震多，地震頻繁導致管線接頭容易鬆脫。

台水表示，113年全國平均漏水率11.99％，114年降至11.52％，減少1350萬度（1530萬立方公尺）自來水的浪費。不過降漏愈來愈困難，投入降漏經費的邊際效益降低，同時，每公里破管件數從101年的0.379件降至114年的0.18件，也顯示未來要再糾出漏水管線的困難度提高。

台水董事長李嘉榮表示，自114年起，投入8年808億元的第二期管線降漏工程計畫，其中80億元經費由行政院補助，728億元經費則靠台水自籌，二期計畫目標是將漏水率降至9.77％。

李嘉榮指出，全台自來水地下管線總長近7萬公里，由於漏水率逐步下降後，改善難度相對提升，因此採行「工程為主、維護為輔」策略，透過工程汰換與科技檢測雙軌並進，精進管網管理作為。

台水公司將全台管網劃分出約4000多個可獨立監測的小區管網，建立精細化管理基礎。在「面」的策略部分，透過自行研發的大數據漏水偵測分析系統(Water Advanced Data Analysis, WADA)，結合供水監測平台分析流量、水壓等數據，快速找出供水異常區域。

「線」的策略部分，運用噪音記錄器、多點相關儀，以及發展中的生成式AI技術，快速縮小漏水管段可能範圍。

「點」的策略部分，則是採用台水與工研院共同研發的AI輔助檢漏技術，搭配透地雷達等科技檢漏儀器設備，將漏水點精準定位至約1公尺範圍，有效降低誤判與誤挖，預計115年底前完成互動式檢漏技術功能擴充，再進一步提升檢漏效率。

工研院 屏東縣 台水

延伸閱讀

台水賣1度水賠3元 董座：調漲水價「沒有時間表」

水情緊張！寶二、曾文水庫蓄水率僅4成 多地實施人工增雨

八里污水處理廠3月2日移交新北 達到管用合一

新北瑞芳員山淨水場幹管24日破管搶修完成 670戶停水昨晚陸續復水

相關新聞

10縣市12日晨低溫探10度 週末前日夜溫差大

氣象署表示，明晨台中以北、彰化、嘉義等10縣市注意攝氏10度左右低溫，明天白天冷空氣南下，中部以北愈晚愈冷，預估13、1...

漏水率全台第一縣市是它 搶救全台漏水率去年省下1350萬噸自來水

水資源日益珍貴，降低供水損失是全球自來水事業的重要課題，台水公司漏水率曾經高達19.55％，經過十多年降低漏水率計畫的執行，目前漏水率已降至11.99％，未來降漏目標是121年降至9.77％，趕上先進國家水準。不過，基隆市、屏東縣、花蓮縣的漏水率仍是相當驚人，是全台漏水率最高前三名。

國旅補助預算卡關 觀光署：恐延至2027年

觀光署原本預計今年4月要推出國旅補助，但因預算尚未通過仍卡關。觀光署表示，若下週順利通過預算的話，評估最快可在5月推出，...

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

台鐵再傳死傷事故，今下午4時18分，台鐵鶯歌-桃園間受到死傷事故影響，鶯歌=桃園間暫以東正線單線雙向行車，上、下行各次列車均有延誤，恢復時間還在評估中。

日夜溫差達10度中風機率大增 國健署：做不到這3件事快就醫

雖進入3月，近期氣溫仍明顯下降，中央氣象署天氣預報指出，本周將有2波冷氣團報到，日夜溫差恐高達10度，衛福部國健署長沈靜芬提醒，劇烈溫差會導致血管強烈收縮，導致血壓升高，增加急性中風與心肌梗塞風險，三高、心血管疾病患者及高齡族群，應避開低溫時段出門，如出現胸痛、手臂疼痛等中風警訊，應盡快就醫避免釀成憾事。

郵輪爽吃3天「動手摳便」！男菊花炸裂噴血 醫直呼最棘手病況

一名60多歲男子辛苦工作一輩子，特地買下豪華郵輪船票，打算帶著太太好好享受旅程，沒想到卻演變成一場驚魂記。男子在郵輪上連續三天大吃大喝，結果引發嚴重便秘，情急之下試圖「動手自救」，不料用力過猛，瞬間出現劇痛並伴隨噴射狀大出血，嚇壞一旁的太太。由於身處茫茫大海中，只能先靠止痛與止血藥物勉強撐住，直到郵輪靠岸後才緊急就醫，最終確診為「第四級脫垂痔瘡」並接受手術治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。