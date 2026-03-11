快訊

國旅補助預算卡關 觀光署：恐延至2027年

中央社／ 台北11日電
圖為墾丁大街。聯合報系資料照片／記者潘欣中攝影
圖為墾丁大街。聯合報系資料照片／記者潘欣中攝影

觀光署原本預計今年4月要推出國旅補助，但因預算尚未通過仍卡關。觀光署表示，若下週順利通過預算的話，評估最快可在5月推出，但若年底前仍未通過，相關計畫恐延至明年。

為帶動旅客在平日出遊，觀光署規劃5大優惠方案，包括平日住宿、生日住宿、遊樂園留宿、企業員工國內旅遊獎勵及Taiwan PASS優惠；國際行銷以國際旅客重遊加碼、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持方案等4項。

由於預算持續卡關，原定在4月推出的優惠方案，恐面臨無銀彈可用的窘境，交通部觀光署副署長黃荷婷今天接受媒體聯訪時指出，國旅補助方案都已經準備好了，但要尊重立法院的審議，之後將會依照立法院通過的預算跟委員的附帶決議來做滾動調整。

黃荷婷說，希望能透過國旅方案帶動國內，尤其是平日的旅遊熱潮，也希望讓旅客享受一下在平日旅遊會有的品質。

黃荷婷指出，觀光署當然希望越快推出越好，如果立法院在4到6月間通過預算，就會維持在4到6月執行計畫，若無法在6月前通過預算的話，就會延期到9月啟動，如果真的在今年底前都無法通過預算，就會將相關計畫延期至明年。

黃荷婷強調，待預算通過後，會盡快抽出生日住宿的中獎名單，並且會有半年以上的使用期間供旅客安排出遊使用，而平日住宿優惠則是有一定的經費，用完就會結束。

住宿 交通部 國旅補助

