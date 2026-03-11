護理友善醫院32家出線 台大沒報名、北榮未進前6

快訊

中央社／ 台北11日電

衛福部首度辦理「護理友善職場典範認證」，32家醫院從激烈競爭中脫穎而出，各可獲得10萬到200萬元不等獎勵。兩大龍頭醫院部分，台大沒報名，台北榮總則未擠進醫學中心前6強。

衛生福利部今天公布首屆「護理友善職場典範認證」評選結果，衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳告訴媒體，這次採醫院自願申請制，共有115家醫院參與競爭，經跨層級評選後，選出32家作為友善典範。

蔡淑鳳指出，因總預算約新台幣3000萬元，為兼顧醫學中心、區域、地區及偏鄉等各層級醫院的公平性，最終僅錄取32家，未入選者並非表現不佳，而是競爭型計畫下的相對排序。

外界關注獎金怎麼分配，蔡淑鳳說明，依據護理人員數的相對比例計算。醫學中心前6家各可獲新台幣200萬元最高獎金；區域醫院每家100萬元；地區醫院依床數規模，100床以上為70萬元、100床以下為50萬元；偏鄉醫院因護理人數較少，獎金為10萬元。相關經費須專款專用於護理人員。

「這些獲選醫院不僅達成三班護病比，且沒有減床。」蔡淑鳳強調，三班護病比與人力留任息息相關，此次獲選的32家醫院，在送件評選前的近半年內，三班護病比皆全數達標；且經交叉比對資料，醫院的開放床數均維持常態，並未以縮減病床的方式來美化數據。

針對國內龍頭醫院參與狀況，蔡淑鳳表示，台大醫院今年並未報名；台北榮總雖有報名，且在招募上已十分努力，但在與其他醫學中心的「相對比較」下，其護理人力的留任穩定度與成長率，略遜於入選的6家醫院，因此未能擠進前6名。

衛福部表示，114年度首屆認證共有115家醫院提出申請，經書面審查及評定會議兩階段嚴謹評選，由護理、醫院、產官學界及社會團體等跨域代表的專家委員綜合審查。

審查重點涵蓋三大面向，包括「護理職場意見反應及解決機制」占20%、「護理人員多元彈性自主排班與執業」占40%，以及「其他友善留任措施」占40%，共32家醫院獲選為典範醫院，包括醫學中心6家、區域醫院10家、地區醫院9家及偏鄉醫院7家。

