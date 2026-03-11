首屆護理職場典範認證 台北榮總竟落選…衛福部：人力成長低於他院

衛福部今天公布首屆「護理友善職場典範認證」評選結果，各層級醫院共115家參與徵件，衛福部選出32家典範醫院提供合計共3千萬元獎金。醫學中心獲選醫院共6家，不過名單中卻未見龍頭醫院台大醫院、台北榮總，衛福部照護司長蔡淑鳳說，台大醫院本屆未報名參加，台北榮總則是在護理人力留任項目中，分數落後其他醫院而未獲選。

衛福部照護司委託台灣永續能源研究基金會辦理，透過公開評選及表揚機制，鼓勵各醫院投入改善護理工作環境，評選採書面審查及評定會議2階段嚴謹評選，由護理、醫院、產官學界、社會團體等專家委員綜合審查，重點涵蓋3大面向，「護理職場意見反應及解決機制」占20%、「護理人員多元彈性自主排班與執業」占40%，以及「其他友善留任措施」占40%。

32家典範醫院，分別為醫學中心6家、區域醫院10家、地區醫院9家及偏鄉醫院7家。6家醫學中心分別是台中榮總醫院、彰化基督教醫院、亞東紀念醫院、林口長庚醫院、高雄長庚醫院及奇美醫院。蔡淑鳳表示，這是衛福部首次辦理護理友善職場典範認證，採鼓勵性質並非要求全台醫院都要參加，部分醫學中心考量自家護理人力還不到位、準備程度不足而未報名。

台北榮總雖參加評選，卻未獲選為典範醫院。對此，蔡淑鳳指出，「不是他們不好，而是比賽總有相對性」，該院人才留任、人力相對成長程度，低於其他醫院，本次獲選的32家醫院，近半年不僅三班護病比達標，還符合病床沒有關床的標準，藉由這二重評估，可更精確瞭解各家醫院護理人力實際狀況。

蔡淑鳳表示，獲選醫院共同特色，其一是針對護理人力發展設有專責治理平台，讓護理人員意見能充分表達，且三班護病比持續改善，人力穩定成長，此外，在職安法、勞基法、性平法等勞工安全相關法令，表現相關完整，另也有醫院透過科技運用，提升護理工作效率，例如台中榮總醫院，科技運用普及性高。

「護理友善職場典範認證」屬護理人力政策整備12項策略中長程計畫其中之一。蔡淑鳳表示，該認證除了強化「三班護病比達標醫院獎勵」誘因，也可鼓勵臨床導師制度成為護理職場新文化，讓典範醫院成為護理老手牽新手世代融合與留任的重要示範場域，並推動多元彈性自主班別、支持護理專業職涯發展及創新科技應用，減輕工作負荷，提升專業效率，建置醫院護理人力專責治理平台。