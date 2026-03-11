心智障礙者提早20年老化 家庭面臨雙重老化困境

今年47歲的唐寶寶阿祐多年來擔任烹飪班大廚，近年卻因老化開始會拿錯調味料。基金會指出，心智障礙者會比常人早20年面對老化，加上父母年邁，家庭恐陷雙重老化困境。

近年來全台人口結構邁向超高齡化，已有越來越多心智障礙者與家庭照顧者被迫陷入「雙重老化」的困境。根據衛福部去年統計，全台心智障礙者約有37萬人，而45歲以上的中高齡心智障礙者則有22萬人，佔了整體心智障礙者的59%。

今年47歲的阿祐是中度智能障礙的唐寶寶，從民國95年10月開始加入第一社會福利基金會博愛發展中心，從此以後他每天最期待的，就是到烹飪班上班。每天他都早早就在門口準備好要出發，期待拿起大鍋鏟炒出百人份青菜，把美味的料理分送到每個服務使用者的便當裡，傳遞他的烹飪好手藝。

然而隨著年紀漸長，阿祐也出現了老化症狀，漸漸會在烹飪工作過程中忘記指令、拿錯調味料，幸好透過醫療追蹤與溝通圖卡協助，在教保員的努力及烹飪班廚師、同儕與家人陪伴下，幫助阿祐維持原有能力、減緩退化影響，讓他保有廚師的角色與自信，也讓工作能力在調整中持續發揮作用。

第一社福透過新聞稿指出，根據統計，心智障礙者會較常人提早約20年、約在35歲就開始老化，除了體能急遽退化，也容易併發失智症、慢性病、退化性肌肉萎縮、吞嚥困難及情緒行為問題，對家庭的主要照顧者而言，將面臨著體力和精神的嚴峻挑戰。

第一社福基金會照顧心智障礙幼兒及成人已邁入46年，機構每天服務約500名中重度以上的心智障礙者，以跨專業團隊提供日間托育或全日住宿安養照顧服務，以達到復健及減緩退化的效果。並因應個別障礙者的身心特質與興趣，安排參與不同休閒娛樂或體適能活動，幫助其穩定心智障礙者情緒。

年邁體衰的老父母與手足需承接照顧心智障礙者的責任，照顧者若自身健康不佳或是經濟困頓，恐無法面對沉重的照顧壓力而走上絕路。藝人曾莞婷擔任愛心大使，邀請社會大眾成為第一社福「雙老家庭」的後盾，迎向「安心終老」的未來；劃撥捐款帳號05175271、捐款專線02-27224136、分機1830-1833。