心智障礙者提早20年老化 家庭面臨雙重老化困境

中央社／ 台北11日電

今年47歲的唐寶寶阿祐多年來擔任烹飪班大廚，近年卻因老化開始會拿錯調味料。基金會指出，心智障礙者會比常人早20年面對老化，加上父母年邁，家庭恐陷雙重老化困境。

近年來全台人口結構邁向超高齡化，已有越來越多心智障礙者與家庭照顧者被迫陷入「雙重老化」的困境。根據衛福部去年統計，全台心智障礙者約有37萬人，而45歲以上的中高齡心智障礙者則有22萬人，佔了整體心智障礙者的59%。

今年47歲的阿祐是中度智能障礙的唐寶寶，從民國95年10月開始加入第一社會福利基金會博愛發展中心，從此以後他每天最期待的，就是到烹飪班上班。每天他都早早就在門口準備好要出發，期待拿起大鍋鏟炒出百人份青菜，把美味的料理分送到每個服務使用者的便當裡，傳遞他的烹飪好手藝。

然而隨著年紀漸長，阿祐也出現了老化症狀，漸漸會在烹飪工作過程中忘記指令、拿錯調味料，幸好透過醫療追蹤與溝通圖卡協助，在教保員的努力及烹飪班廚師、同儕與家人陪伴下，幫助阿祐維持原有能力、減緩退化影響，讓他保有廚師的角色與自信，也讓工作能力在調整中持續發揮作用。

第一社福透過新聞稿指出，根據統計，心智障礙者會較常人提早約20年、約在35歲就開始老化，除了體能急遽退化，也容易併發失智症、慢性病、退化性肌肉萎縮、吞嚥困難及情緒行為問題，對家庭的主要照顧者而言，將面臨著體力和精神的嚴峻挑戰。

第一社福基金會照顧心智障礙幼兒及成人已邁入46年，機構每天服務約500名中重度以上的心智障礙者，以跨專業團隊提供日間托育或全日住宿安養照顧服務，以達到復健及減緩退化的效果。並因應個別障礙者的身心特質與興趣，安排參與不同休閒娛樂或體適能活動，幫助其穩定心智障礙者情緒。

年邁體衰的老父母與手足需承接照顧心智障礙者的責任，照顧者若自身健康不佳或是經濟困頓，恐無法面對沉重的照顧壓力而走上絕路。藝人曾莞婷擔任愛心大使，邀請社會大眾成為第一社福「雙老家庭」的後盾，迎向「安心終老」的未來；劃撥捐款帳號05175271、捐款專線02-27224136、分機1830-1833。

唐寶寶 曾莞婷 家庭

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

台鐵再傳死傷事故，今下午4時18分，台鐵鶯歌-桃園間受到死傷事故影響，鶯歌=桃園間暫以東正線單線雙向行車，上、下行各次列車均有延誤，恢復時間還在評估中。

郵輪爽吃3天「動手摳便」！男菊花炸裂噴血 醫直呼最棘手病況

一名60多歲男子辛苦工作一輩子，特地買下豪華郵輪船票，打算帶著太太好好享受旅程，沒想到卻演變成一場驚魂記。男子在郵輪上連續三天大吃大喝，結果引發嚴重便秘，情急之下試圖「動手自救」，不料用力過猛，瞬間出現劇痛並伴隨噴射狀大出血，嚇壞一旁的太太。由於身處茫茫大海中，只能先靠止痛與止血藥物勉強撐住，直到郵輪靠岸後才緊急就醫，最終確診為「第四級脫垂痔瘡」並接受手術治療。

日夜溫差達10度中風機率大增 國健署：做不到這3件事快就醫

雖進入3月，近期氣溫仍明顯下降，中央氣象署天氣預報指出，本周將有2波冷氣團報到，日夜溫差恐高達10度，衛福部國健署長沈靜芬提醒，劇烈溫差會導致血管強烈收縮，導致血壓升高，增加急性中風與心肌梗塞風險，三高、心血管疾病患者及高齡族群，應避開低溫時段出門，如出現胸痛、手臂疼痛等中風警訊，應盡快就醫避免釀成憾事。

基隆港睽違7年再現「三輪會」同靠 逾6千旅客超越疫前高峰

基隆港今天有千禧號、瑞佳塔號、璽寶安可號三艘郵輪同日靠港，單日進出港外籍旅客總計超過6000人次，是自2019年以來，睽違7年後基隆港再次重現三郵輪同時在港的盛況。

食安危機！ 錢都涮涮鍋白蘿蔔、MOMO網購芥蘭菜被揪「農藥超標」

衛福部食藥署今天公布「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，揪出MOMO網購平台販售芥蘭菜，家樂福陳列九層塔及知名連鎖火鍋店錢都使用的白蘿蔔農藥超標，共計抽驗566件農產品，揪出32件違規，案件全數移交農政單位進行源頭管理，無法提供農產品來源，妨礙衛生機關調查的零售業者，則由衛生單位裁罰。

台灣人餐桌要翻盤了？國健署新版飲食指南「少喝奶多喝水」 蛋白質來源大洗牌

台灣人的餐桌，即將迎來新一輪飲食思維翻轉。衛福部國健署2026年每日飲食指南草案出爐，乳品從1.5杯降至1杯、肉類占比由40%砍至20%、蛋類從10%升至25%；主食正名為「穀物雜糧類」，未精製比例從

