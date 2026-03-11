藝術家詮釋「模糊的風景」 以畫作回應當代

在人人追求高畫質、高解析度時，策展人林郁晉反以「模糊的風景」為題，邀請6名藝術家以畫作回應當代風景，透著紗窗看雲朵或看遙遠之地景色，卻能發現「模糊」保留更多自由。

策展人林郁晉向媒體分享，現代人慣以網路建構世界樣貌，在此條件下，「清楚」也成為某種必然規則，但當他在網路翻找照片時，發現再清楚、高解析度的照片，放大到最後都是模糊網格的聚集，一切清楚的背後原來同時也是模糊。

林郁晉因此想像，在網路時代長大的人們要怎麼認知，或以生命經驗、身體經驗感知「模糊」，於是邀請王愛眉、李盈蓁、李秉璈、陳寬睿、彭韋、劉文豪共6名藝術家，以各自創作詮釋當今世代的「模糊」會是什麼景象。

走進襲園美術館入口，可見李盈蓁帶來「從底部而生的景」系列作品，多色纏繞交織如勾勒抽象風景畫，李盈蓁說，她在創作時想的並非是要描繪特定風景，更像是冥想中的隨筆塗鴉，將其作為基底，並以燒陶方式完成，既是畫也是雕塑。

李盈蓁表示，一般陶瓷是將釉藥附著在土上，她是將釉藥結合陶土與瓷土調配成流動性材料，在布面或塗鴉基底上完成，燒製過程中基底會被毀壞，只剩下顏色感知交叉下生成的畫面，觀者視線會隨著顏色游移，以為是景的構成，但這其實是奠基於人類感知結構下所生成的景。

彭韋帶來「63公里的風景」、「水田小徑」等作，多以鉛筆於棉麻纖維上繪製創作。他說，他會到不同地方寫生，有時頂著陽光畫畫，看著白色畫布的眼睛在轉向風景時會有短時間的視覺模糊，鉛的質地畫在棉麻上也會因反射而有閃爍反光，就像是在寫生時碰到的視覺感受。

劉文豪展出新作「雲」，他提到，繪製石膏畫像時需要以格子狀線條輔助對位，他曾經想描繪颱風或是其他變動中的自然風景，有天從工作室窗戶往外望去，看見紗窗就像網格線條，為風景定位，當他真正以眼前景象作畫時，發現光暈能夠穿透格線，如真正「模糊的風景」。

「模糊的風景 Blurring the Scenery: A Gesture ofResistance」展即日起，在桃園襲園美術館展出至5月23日，採預約制入場。