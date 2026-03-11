許維恩自曝晚3個月才追蹤乳癌已惡化 醫師提醒1情況下應積極處理

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
成大醫院斗六分院一般外科醫師魏慈慧提醒，良性腫瘤仍需觀察大小與變化，除配合醫囑追蹤，若腫瘤超過2公分或增長過快，應依醫師建議積極處理。圖／成大醫院斗六分院提供
藝人許維恩近日分享罹患乳癌的心路歷程，引發社會關注，她自述健檢發現有良性腫瘤，醫師建議3個月追蹤一次，但自己晚了3個月才去，病情已迅速惡化。臨床發現，隨健康意識提升，不少女性在超音波檢查中，意外發現無症狀的纖維囊腫或腺瘤，雖然多數為良性，成大醫院斗六分院一般外科醫師魏慈慧提醒，良性腫瘤仍需觀察大小與變化，除配合醫囑追蹤，若腫瘤超過2公分或增長過快，應依醫師建議積極處理

魏慈慧表示，乳房超音波結果常以「乳房影像報告與資料解讀系統」（簡稱BIRADS）標示，能有效協助醫師判斷病灶性質，並提供後續處置建議，通常第1級為影像正常，無異狀；第2級純屬良性變化（如纖維囊腫），建議每年例行追蹤；第3級極可能為良性，惡性風險低於2%，建議每半年追蹤一次；第4級為影像顯示異常，具惡性疑慮，建議進一步進行組織切片確認。

良性纖維腺瘤多介於1至3公分，魏慈慧指出，臨床上，若腫瘤小於2公分且影像呈現良性特徵，通常採取定期追蹤觀察；一旦腫瘤大於2公分或在短時間內迅速變大，為避免病變疑慮或影響健康，醫師多會建議手術切除。

對於傳統手術留下的疤痕，不少愛美女性感到卻步。魏慈慧說明，現已有「真空抽吸輔助切除手術」等微創選擇。在超音波精準導引下，醫師能透過極小傷口切除腫瘤，甚至同側乳房的多顆腫瘤也能由同一傷口一併處理。

相較於傳統手術，微創技術具有術後疼痛度低、恢復快等優勢。但魏慈慧也強調，並非所有病患都適合微創手術，必須綜合考量腫瘤的數量、位置、病理特徵及病患健康狀況，與專業醫師充分討論後，才能制定最合適的治療方針。

