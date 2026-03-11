成大醫參展全球健康科技盛會 展現智慧醫療成果

快訊

中央社／ 台南11日電

2026醫療資訊與管理系統學會暨展覽9日起一連4天在美國拉斯維加斯登場，成大醫院參展聚焦「智慧自我評估與AI遠距照護應用」，展現智慧醫療創新成果與臨床應用實力。

成醫今天發布新聞稿指出，成大醫院院長李經維率團參加全球健康資訊科技盛會的醫療資訊與管理系統學會暨展覽，展示成醫醫療科技整合發展能量。

成醫參展主軸聚焦「智慧自我評估與AI遠距照護應用」，呈現臨床專業、人工智慧與健康科技的創新實踐，體現以病人為中心、數據為基礎的智慧照護模式。

成醫「AI智慧照護解決方案」，整合QOCA apc照護包，透過即時生理數據監測、雲端資料整合與智慧警示機制，支援中風及安寧病人的居家遠距照護，且協助醫療團隊掌握病況，強化風險預警與照護連續性，提升整體照護效率與品質，實踐醫院與社區的照護串聯。

此外，「AI輔助吞嚥功能評估工具」運用頸部聽診的吞嚥聲音分析，建立非侵入式智慧評估模式，可在社區及居家環境自我檢測與長期追蹤，展現智慧醫療於預防與臨床延伸照護的應用潛力。

李經維表示，醫療核心在於患者健康與整體福祉，智慧醫療是科技升級，也是醫療服務模式的進化。成醫結合學術研究、臨床實務與創新科技能量，持續深化智慧照護發展，推動台灣智慧醫療發展性與影響力。

